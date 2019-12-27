Bakandan ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taksim Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu bu köklü kulüp için, "Sporun olduğu yerde birleştiricilik vardır, dostluk vardır. Kulübümüz, ülkemizdeki dostluğun en güzel örneği. Bu anlamda Taksim Spor'un varlığını çok önemsiyoruz" diye konuştu.