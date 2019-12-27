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27 Aralık 2019, Cuma
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Bakandan ziyaret

Bakandan ziyaret

Gençlik ve , Kulübü'nü ziyaret etti. bu köklü kulüp için, "Sporun olduğu yerde birleştiricilik vardır, dostluk vardır. Kulübümüz, ülkemizdeki dostluğun en güzel örneği. Bu anlamda Taksim Spor'un varlığını çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Gençlik ve , Kulübü'nü ziyaret etti. bu köklü kulüp için, "Sporun olduğu yerde birleştiricilik vardır, dostluk vardır. Kulübümüz, ülkemizdeki dostluğun en güzel örneği. Bu anlamda Taksim Spor'un varlığını çok önemsiyoruz" diye konuştu.

  1. 27.12.2019
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