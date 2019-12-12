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12 Aralık 2019, Perşembe
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Eskrim heyecanı ’da yaşanacak

Eskrim heyecanı Adana’da yaşanacak

Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan ‘Yıldızlar ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası’ 14 Aralık Cumartesi günü ’da başlıyor.

'nin 10 ilinden, flöre ve kılıç branşlarında, yıldız ve büyüklerde toplam 166 eskrimciyi 'da buluşturacak organizasyonda eskrimciler 2 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verecek.

'ndeki Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Yıldız Erkekler ve Kızlar Flöre Federasyonu Kupası' ve 'Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası' kapsamında, , Ankara, , , İstanbul, , , , ve illerinden eskrimciler piste çıkacak.

  1. 12.12.2019
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