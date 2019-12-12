Eskrim heyecanı Adana’da yaşanacak
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2019-2020 yılı faaliyet programında yer alan ‘Yıldızlar Flöre Federasyon Kupası ve Büyükler Kılıç Türkiye Şampiyonası’ 14 Aralık Cumartesi günü Adana’da başlıyor.
Çukurova Üniversitesi'ndeki Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenecek 'Yıldız Erkekler ve Kızlar Flöre Federasyonu Kupası' ve 'Büyük Erkekler ve Kadınlar Kılıç Türkiye Şampiyonası' kapsamında, Adıyaman, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla ve Samsun illerinden eskrimciler piste çıkacak.
- 12.12.2019
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savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
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ismiMİZ yav he he
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Yorum
Aytekin Sorumlu sensen " FATURAYI" öde " İSTİFA" et adam. Hiç bir öngörün tutmadı. Kulübü yine iflasın eşiğine getirdin.
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