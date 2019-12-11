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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Ruslar itiraza hazırlanıyor

Ruslar itiraza hazırlanıyor

Dünya Dopingle mücadele 4 yıl men cezasıyla sarsılan , kararı 'a götürmeye hazırlanıyor. Başbakan Medmedev, "Bu karar, halihazırda kronik bir biçim kazanmış olan Rus karşıtı histerinin devamıdır" ifadesiyle kararın siyasi olduğunu belirtti.

Dünya Dopingle mücadele 4 yıl men cezasıyla sarsılan , kararı 'a götürmeye hazırlanıyor. Başbakan Medmedev, "Bu karar, halihazırda kronik bir biçim kazanmış olan Rus karşıtı histerinin devamıdır" ifadesiyle kararın siyasi olduğunu belirtti.

  1. 11.12.2019
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