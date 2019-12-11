Ruslar itiraza hazırlanıyor

Dünya Dopingle mücadele Ajansının 4 yıl men cezasıyla sarsılan Rusya, kararı CAS'a götürmeye hazırlanıyor. Başbakan Medmedev, "Bu karar, halihazırda kronik bir biçim kazanmış olan Rus karşıtı histerinin devamıdır" ifadesiyle kararın siyasi olduğunu belirtti.