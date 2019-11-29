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29 Kasım 2019, Cuma
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Tarihi bir imza

Tarihi bir imza

Gençlik ve , 28 ile milli sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okumaları için anlaşma imzaladı. Uluslararası başarı kazananlar tam burslu okuyacak.

Gençlik ve ile 28 arasında milli sporcuların vakıf üniversitelerinde tam burslu okumaları için protokol anlaşması 'da imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre uluslararası müsabakalarda 'yi temsil edip başarı kazanan sporcular, vakıf üniversitelerinin tüm branşlarında sınav sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın, tam burslu olarak eğitim görebilecekler. Bu haktan yararlanabilmeleri için, yüksek öğretim sınavında, söz konusu üniversitenin gerekli olan taban puanını almaları yeterli olacak.

ARTIK VAZGEÇMEYECEKLER

İmza töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, üniversite çağı öncesi ailelerin ve sporcuların yaşadığı 'Okul mu, spor mu?' ikilemine son verecek bu tarihi anlaşmayı yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Bugün Türk sporu açısından tarihi bir gün. Bu iş birliği ile milli sporcular vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme imkanına kavuşacak. Hangi bölüm olursa olsun, yüzde yüz burslu olarak tahsil imkanına erişecek. Milli sporcularımızın sadece spor bilimleri fakültelerini tercih etmeleri halinde sağlanan imkanları genişleteceğiz."

TAM BURS NELER KAZANDIRACAK?

vakıf üniversitesine, son sırada dahi girse ücretsiz okuyabilecek. Devlet üniversitelerinde tıp tahsili için ilk 20 binde yer alma başarısı gerekirken, vakıf üniversitelerinde ilk 50 binde olmak; diş hekimliği için ilk 30 bin yerine 80 binde olmak, hukuk fakültesi için ilk 60 bin yerine ilk 150 binde olmak yeterli olacak. Milli sporcumuzun gelecek kaygısı ortadan kalkacak.

ÜNİVERSİTELER LİGİ'NE DESTEK

Bakan Kasapoğlu, bir dizi yeni uygulamanın da müjdesini verdi. Sporda önde olan başarılı ülkelerde olduğu üniversite düzeyinde sportif faaliyetlerin geliştirilmesi için düzenlemeler yapılıyor. Üniversiteler spor ligi için bakanlığın tüm imkanları seferber edilecek.

  1. 29.11.2019
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