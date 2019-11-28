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28 Kasım 2019, Perşembe
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Curling'de 'ya mağlup oldu

Curling'de Türkiye Kanada'ya mağlup oldu

Finlandiya'da düzenlenen Curling B 'nda , üçüncü maçında 'ya mağlup oldu. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı'na yükselecek.

Curling Milli Takımı, Lohja kentinde organize edilen şampiyonada A Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan mağlup ayrılarak turnuvada 2. mağlubiyetini yaşadı. , şampiyonada yarın TSİ 10.30'da , TSİ 19.30'da ise ile mücadele edecek.

Tekerlekli B 'nda A ve B gruplarında toplam 15 takım mücadele ediyor. Şampiyona sonunda ilk 3 sırada yer alacak ekipler, A Klasmanı'na yükselecek.

  1. 28.11.2019
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