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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Şahinbey Ampute seriye devam etti

Şahinbey Ampute seriye devam etti

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı ikinci deplasman maçından da galip gelerek ligdeki çıkışını sürdürdü.

Sezona hızlı başlayan içerde ve dışarıda aldığı galibiyetlerle şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gösteren ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı deplasmanda, Şişli Takımı'nı 10-0 mağlup ederek, ligde ki çıkışını sürdürdü. Karşılaşmanın tamamında üstün bir oyun ortaya koyan mavi beyazlılar ilk yarı ve ikinci yarıda 5'er gol atarak karşılaşmadan 10-0 galip ayrılmasını bildi. Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı aldığı üçüncü galibiyetle puanını 9'a çıkardı.

HEDEFİMİZE DOĞRU İLERLİYORUZ
Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, takımın çıkışını sürdürdüğünü belirterek, "Lige iyi bir başlangıç yaptık deplasman ve kendi evimizde oynadığımız iki maçı da kazanarak Futbol Takımı deplasmanına konuk olduk. Ligin ilk maçında olduğu gibi bu karşılaşmadan da 10-0 gibi farklı galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Alınan galibiyetten ve ortaya konan futboldan dolayı teknik ekibi ve oyuncularımızı kutluyorum" dedi.

  1. 18.11.2019
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