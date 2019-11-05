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06 Kasım 2019, Çarşamba
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Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu

Cumhuriyet Kupası'nın sahibi Yunusemre Belediyespor oldu

Kulübü Wushu Takımı sporcuları, ’da gerçekleştirilen Cumhuriyet ’nda kupanın sahibi oldu.

Cumhuriyet Çok Amaçlı Spor Salonunda gerçekleşti. Afyonkarahisar, Aydın, , , ve 'tan sporcularının davetli olduğu şampiyonaya 24 spor kulübünden katılan 265 sporcu, Sanda ve Taolu kategorilerinde kupa ve madalya için yarıştı.

Wushu Kung Fu MHK Başkanı İsam Akgül'ün yönettiği, koordinasyonu Wushu Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Lütfullah Akdeniz'in sağladığı müsabakalar centilmence yapılırken; tüm sporcu ve izleyiciler saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Barış Pınarı Harekatında görev yapan Mehmetçiklere desteklerini asker selamı vererek gösterdi.

Görsel şölen havasında geçen şampiyonada Afyonkarahisar üçüncülük, İzmir ikincilik kupasını illerine götürürken; birincilik kupasının sahibi kulübü oldu.

  1. 06.11.2019
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