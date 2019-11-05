Sporcularımızdan Avrupa'ya asker selamı!

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden milli sporcularımız, hafta sonunda çıktıkları mücadelelere performanslarıyla damga vurdu. Daha düne kadar 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdikleri için yerden yere vurulan, 'Asker selamı' yaptıkları için tehdit üstüne tehdit alan sporcularımız başarılarıyla dikkat çekti.

JUDO: Avustralya'da düzenlenen Okyanusya Açık Judo Turnuvası'da kadınlar 78 kiloda Kayra Sayit ve erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu altın, 90 kiloda Mikail Özerler ve +100'de Cemal Erdoğan bronz madalya kazandı.

TEKVANDO: İtalya'da düzenlenen Avrupa G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 57 kiloda İrem Yaman son iki olimpiyat şampiyonu İngiliz Jade Jones'u 22-9 yenip altın madalyanın sahibi oldu. 49 kiloda ise Rukiye Yıldırım şampiyonluğa ulaştı. Zeliha Ağrıs'ın gümüş, Nur Tatar Askari ve Nafia Kuş'un bronz aldığı turnuvayı kadınlarımız takım halinde Avrupa Şampiyonu olarak tamamladı.

KARMA DÖVÜŞ SANATLARI: Furkan Yasir Yalçın, 69 kiloda Polonyalı İgowski İgor'u yenerek dünya şampiyonu oldu.

YELKEN: Hırvatistan'da düzenlenen Yelken Laser Dünya Şampiyonası'nda Yiğit Yalçın Çitak, 19 yaş altında dünya ikinciliğine ulaştı.

GÜREŞ: U23 Dünya Şampiyonası'nda sporcularımız 6 bronz madalya kazandı.