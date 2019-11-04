Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Ligi finallerinde şampiyon belli oldu! - Son dakika DigerSporlar haberleri - Fotomaç
04 Kasım 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler DigerSporlar Haberleri Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Ligi finallerinde şampiyon belli oldu!

finallerinde şampiyon belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Ligi finallerinde şampiyon belli oldu!

'nın Alanya ilçesinde düzenlenen () finallerinde, şampiyon oldu. Aynı takımdan Felipe en değerli oyuncu ödülünü aldı.

Kleopatra Plajı'nda gerçekleştirilen organizasyonun finalinde , 'u 5-4 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Karasu Belediyespor'u 15-4 yenen ise finallerini üçüncü sırada tamamladı.

Turnuvada, Alanya Belediyespor takımından Felipe en değerli oyuncu ödülünü, aynı takımdan İsmail Turhan da en iyi kaleci ödülünü alırken, gol kralı ise Erciş Belediyespor'dan Be Martins ve Seferihisar Cittaslow'dan Edu Suarez oldu.

Maçların ardından dereceye giren takımlara kupa ile madalyaları, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, diğer ilgililer ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

  1. 04.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Futbol Federasyonu Plaj Futbolu Ligi finallerinde şampiyon belli oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN