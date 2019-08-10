Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar +59 kiloda milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, altın madalya kazandı. Erkekler 57 kiloda Hakan Kaya, bronz madalyanın sahibi oldu
Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda kızlar +59 kiloda milli sporcu Zehra Begüm Kavukcuoğlu, altın madalya kazandı.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde kızlar +59 kilo finalinde Zehra Begüm Kavukcuoğlu ile Belarus'tan Daniela Miliuschankava karşı karşıya geldi.
Rakibini 23-0 yenen milli tekvandocu, dünya şampiyonu oldu.
Organizasyonda erkekler 57 kiloda ise milli sporcu Hakan Kaya, bronz madalya elde etti.
Türkiye, şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.
Şampiyonada daha önce kızlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazanmıştı.
- 10.08.2019
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Diagne sürprizi
Toplam 1
Yorum
BU GS DA YERİN VAR DİAGNE HAYDİ DİAGNE MAHÇUP ET BİZ GS TARAFTARLARINI. SEN GÖLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. HAYRAN BIRAK KENDİNİ VE TAKIMDAKİ YERİNİ GARANTİLE. İNANIYORUZ SANA
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Cengiz Ünder'e dev talip!
Toplam 1
Yorum
Ey fotomaç a spor Fransa ligini 17.sırada bitirmiş takımın forveti geliyor alt tarafı! Sanki ronaldo geliyor kötü falcaoyu amma abarttınız
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Fernando Andrade Demir Grup Sivasspor'da
Toplam 1
Yorum
samsun davud sivasspor sessiz ve derinden geliyor... uyum olursa çok can yakarlar ilk 8 e oynarlar
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