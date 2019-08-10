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10 Ağustos 2019, Cumartesi
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dünya şampiyonu

Zehra Begüm Kavukcuoğlu dünya şampiyonu

'nda kızlar +59 kiloda milli sporcu , altın madalya kazandı. Erkekler 57 kiloda , bronz madalyanın sahibi oldu

'nda kızlar +59 kiloda milli sporcu , altın madalya kazandı.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen ve 60 ülkeden 549 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde kızlar +59 kilo finalinde Zehra Begüm Kavukcuoğlu ile Belarus'tan Daniela Miliuschankava karşı karşıya geldi.

Rakibini 23-0 yenen milli tekvandocu, dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda erkekler 57 kiloda ise milli sporcu , bronz madalya elde etti.

Türkiye, şampiyonayı 1 altın, 3 bronz olmak üzere 4 madalyayla tamamladı.

Şampiyonada daha önce kızlar 29 kiloda Hayrunnisa Gürbüz ve 41 kiloda Zeynep Nur Sarıçiçek, bronz madalya kazanmıştı.

  1. 10.08.2019
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