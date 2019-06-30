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30 Haziran 2019, Pazar
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'nın son gününde milli takımdan 5 madalya

Avrupa Oyunları'nın son gününde milli takımdan 5 madalya

Belarus'un Minsk kentinde 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen ve bugün yapılacak kapanış töreni ile sona erecek olan 2'nci 'nın son gününde milli sporcular bir altın, 2 gümüş ve 2 kazandı.

Günün tek altın madalyası milli boksör 'ndan geldi. 51 kilo finalinde Rus rakibi Svetlana Soluianova'yı 4-1 mağlup eden Çakıroğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

Cimnastikte barfiks finalinde yarıştı ve 14 bin 100 puanla ikinci olarak kazandı. Paralel barda yarışan ise 14 bin 833 puanla üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. İbrahim Çolak halka finalinde 14 bin 700 puanla dördüncü oldu.
Karatede kumite -50kg'da Arapoğlu, grubunu iki galibiyet bir yenilgiyle ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi ve yarı finalde Fransız rakibi Sophia Bouderbane'yi 2-0 yenerek finalde çıktı. maçında Bettina Plank'a 5-1 kaybeden Arapoğlu, gümüş madalya kazandı.

Kumite -61kg'da grubunu bir galibiyet iki beraberlikle ilk sırada tamamlayarak yarı finale çıktı. Ukraynalı Anita Serogına'ya 2-2 biten maç sonucunda ilk puanı vermesi dolayısıyla kaybeden , kazandı.
Kumite 60 kiloda Eray Şamdan grubunu bir galibiyet iki mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Kumite 67 kiloda Burak Uygur ise üç beraberlik alarak grubunu üçüncü sırada bitirdi ve elendi. Kumite -75 kiloda bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyetle grubunu üçüncü sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Kumite -55 kiloda Tuğba Yakan ise bir galibiyet iki mağlubiyetle grubunda üçüncü oldu ve elendi.

Güreşte, grekoromen stil 97 kiloda milli güreşçi Cenk İldem bronz madalya maçında Norveçli rakibi Felix Baldauf'a 6-1 yenildi.
Minsk 2019 'nda 14 spor dalında 110 sporcu ile mücadele eden milli takım, oyunları 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalya ile 24'üncü sırada tamamladı. Madalya alan milli sporcular ve spor dalları aşağıdaki şekilde oluştu:
1. Buse Naz Çakıroğlu - Altın Madalya / Boks 51kg
2. Mikail Özerler - Altın Madalya / Judo -90kg
3. Ahmet Önder - Gümüş Madalya / Barfiks
4. - Gümüş Madalya / Güreş Serbest Stil -74kg
5. Ali Sofuoğlu - Gümüş Madalya /
6. Serap Özçelik Arapoğlu - Gümüş Madalya / Karate -50kg
7. Meltem Hocaoğlu - Gümüş Madalya / Karate +68kg
8. Uğur Aktaş - Gümüş Madalya / Karate -84kg
9. Ferhat Arıcan - Bronz Madalya / Artistik Cimnastik Paralel Bar
10. Jak Ali Harvey - Bronz Madalya / Atletizm 100m
11. Evin Demirhan - Bronz Madalya / Güreş -50kg
12. Süleyman Atlı - Bronz Madalya / Güreş -57
13. Dilara Eltemur - Bronz Madalya / Karate Kata
14. Merve Çoban - Bronz Madalya / Karate -61kg
15. Yeşim Bostan / Evren Çağıran - Bronz Madalya / Okçuluk Makaralı Yay Karışık Takım

  1. 30.06.2019
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