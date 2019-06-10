Yılın "En"leri ödüllerine kavuştu! Finesse ve Ahmet Çelik zirvede...
At Yarışı Yazarları Derneği 2018 YILININ EN’LERİ ödülleri sahiplerini buldu.
AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) Üyeleri tarafından belirlenen, 2018 Yılının en başarılı isimlerine ödülleri, 9 Haziran 2019 Pazar akşamı Veliefendi Hipodromu Byerley Türk Salonu'nda verildi.
At Yarışı Yazarları Derneği Üyelerinin 7 ayrı kategoride yaptıkları tercihlerle belirlenen "Yılın En'leri" anketinde ödüle layık görülen isimler şunlar:
En başarılı İngiliz Atı: FINESSE
En başarılı Arap Atı: TAYKUT
En Başarılı Jokey: AHMET ÇELİK
En Başarılı Apranti: MERT ALİ SOLMAZ
En Başarılı At Sahibi: VEYSEL KAHRAMAN
En Başarılı Yetiştirici: FEDAİ KAHRAMAN
En Başarılı Antrenör: HİKMET AKBULUT
- 10.06.2019
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Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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