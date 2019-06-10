Yılın "En"leri ödüllerine kavuştu! Finesse ve Ahmet Çelik zirvede...

AYYD (At Yarışı Yazarları Derneği) Üyeleri tarafından belirlenen, 2018 Yılının en başarılı isimlerine ödülleri, 9 Haziran 2019 Pazar akşamı Veliefendi Hipodromu Byerley Türk Salonu'nda verildi.

At Yarışı Yazarları Derneği Üyelerinin 7 ayrı kategoride yaptıkları tercihlerle belirlenen "Yılın En'leri" anketinde ödüle layık görülen isimler şunlar:

En başarılı İngiliz Atı: FINESSE

En başarılı Arap Atı: TAYKUT

En Başarılı Jokey: AHMET ÇELİK

En Başarılı Apranti: MERT ALİ SOLMAZ

En Başarılı At Sahibi: VEYSEL KAHRAMAN

En Başarılı Yetiştirici: FEDAİ KAHRAMAN

En Başarılı Antrenör: HİKMET AKBULUT