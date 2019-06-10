Yılın "En"leri ödüllerine kavuştu! Finesse ve Ahmet Çelik zirvede...
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Yılın "En"leri ödüllerine kavuştu! Finesse ve zirvede...

Yılın "En"leri ödüllerine kavuştu! Finesse ve Ahmet Çelik zirvede...

2018 YILININ EN’LERİ ödülleri sahiplerini buldu.

AYYD () Üyeleri tarafından belirlenen, 2018 Yılının en başarılı isimlerine ödülleri, 9 Haziran 2019 Pazar akşamı Veliefendi Hipodromu Byerley Türk Salonu'nda verildi.

At Yarışı Yazarları Derneği Üyelerinin 7 ayrı kategoride yaptıkları tercihlerle belirlenen "Yılın En'leri" anketinde ödüle layık görülen isimler şunlar:

En başarılı İngiliz Atı: FINESSE
En başarılı Arap Atı: TAYKUT
En Başarılı Jokey:
En Başarılı Apranti: MERT ALİ SOLMAZ
En Başarılı At Sahibi: VEYSEL KAHRAMAN
En Başarılı Yetiştirici: FEDAİ KAHRAMAN
En Başarılı Antrenör: HİKMET AKBULUT

  1. 10.06.2019
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