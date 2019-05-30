Usta Ligi’ne sürpriz katılım
30 Mayıs 2019, Perşembe
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’ne sürpriz katılım

Usta Ligi’ne sürpriz katılım

’da düzenlenecek finaline Rus oyuncular da katılacak.

Milli Takım ve 'in sponsorlarından 'nun düzenlediği geleneksel Şampiyonası, uluslararası bir boyut kazandı. Temmuz ayında 'da düzenlenecek şampiyonaya 'dan Akrostar da dahil oldu. Final maçı, DYO'nun Kemipex Fabrikası'nın da bulunduğu dünyaca ünlü Krasnodar Stadı'nda yapıldı. Neostar'ın elendiği maçın başla ma vuruşunu DYO CEO'su Serdar Oran ile Novorossiysk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci yaptı. Akrostar, Antalya'da Türkiye Şampiyonu ile için yarışacak.

A SPOR'DAN YAYINLANACAK
Akrostar takımının da katılacağı Antalya'daki DYO Usta Ligi finallerini, Türkiye'nin bir numaralı spor kanalı A Spor ekranlara getirecek.

  1. 30.5.2019
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