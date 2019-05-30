Usta Ligi’ne sürpriz katılım

Milli Takım ve Süper Lig'in sponsorlarından DYO'nun düzenlediği geleneksel Usta Ligi Şampiyonası, uluslararası bir boyut kazandı. Temmuz ayında Antalya'da düzenlenecek şampiyonaya Rusya'dan Akrostar da dahil oldu. Final maçı, DYO'nun Kemipex Fabrikası'nın da bulunduğu dünyaca ünlü Krasnodar Stadı'nda yapıldı. Neostar'ın elendiği maçın başla ma vuruşunu DYO CEO'su Serdar Oran ile Türkiye Novorossiysk Başkonsolosu Yunus Emre Özigci yaptı. Akrostar, Antalya'da Türkiye Şampiyonu ile Süper Kupa için yarışacak.



A SPOR'DAN YAYINLANACAK

Akrostar takımının da katılacağı Antalya'daki DYO Usta Ligi finallerini, Türkiye'nin bir numaralı spor kanalı A Spor ekranlara getirecek.