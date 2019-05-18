Nur Tatar Askari finalde

Dünya Tekvando Şampiyonası'nın dördüncü gününde milli sporcu Nur Tatar Askari, finale kalarak altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde 4 milli sporcu tatamiye çıktı.

Kadınlar 67 kiloda mücadele eden Nur Tatar Askari, seribaşı unvanıyla ilk turu maç yapmadan geçmesinin ardından ikinci turda Tayvanlı Kuan-yu Chuang'i 18-6, üçüncü turda Ukraynalı Tetiana Tetereviatnykova'yı 13-3, çeyrek finalde Ürdünlü Julyana Al-Sadeq'i 9-5, yarı finalde Brezilyalı Milena Titonelli'yi 20-3 mağlup etti.

Nur Tatar Askari, yarın TSİ 19.30'da yapılacak final maçında Çinli Mengyu Zhang karşısında şampiyonluk mücadelesi verecek. Milli sporcu, altın madalya kazanması durumunda iki kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk kadın tekvandocu olacak.

"Hedefim şampiyonluk"

Yarı final müsabakasının ardından açıklamalarda bulunan Nur Tatar Askari, "Çok zorlu 4 maç yaptım. Üst üste 3'üncü kez dünya finali oynayacağım. Bundan önce birer şampiyonluğum ve ikinciliğim var. Yarın hedefim şampiyonluk. Herkesin dualarını bekliyorum. Yanımda olan, destekleyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin ise "Özellikle kadınlarda olimpik sıkletlerde başarılıyız. 2020 öncesinde Dünya Şampiyonası'nda avantajımızı koruduk. Nur'un yarın finali var. Ayrıca yarın yarışacak diğer sporcularımız var. Son günü en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ferhat Can Kavurat 5. oldu

Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat, çeyrek finalde Çinli Shuai Zuhao'ya 8-6 yenilerek dünya beşincisi oldu. Erkekler 80 kiloda Yunus Sarı, kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ise ikinci turda elendi.

Şampiyonanın beşinci ve son gününde yarın Nur Tatar Askari'nin yanı sıra kadınlar 62 kiloda İrem Yaman, erkekler 87 kiloda Hasan Can Lazoğlu ile +87 kiloda Emre Kutalmış Ateşli mücadele edecek.