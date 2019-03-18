Polis okulu öğrencileri madalyaları topladı
18 Mart 2019, Pazartesi
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Polis okulu öğrencileri madalyaları topladı

Polis okulu öğrencileri madalyaları topladı

'da 18 Mart Şehitler Günü'ne ithafen düzenlenen koşuda Samsun öğrencileri madalyaları topladı.

ithafen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koşu düzenlendi. Doğu Park'ta organize edilen koşuda büyük erkekler 4000 metrede 1, 2 ve 3.lük madalyaları Samsun öğrencilerinin oldu. Ayrıca aynı koşunun 4, 5, 6 ve 7. sporcular da 19 Polis Meslek Meslek Yüksek Okulundan çıktı.

  1. 18.03.2019
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