Polis okulu öğrencileri madalyaları topladı
Samsun'da 18 Mart Şehitler Günü'ne ithafen düzenlenen koşuda Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri madalyaları topladı.
18 Mart Şehitler Gününe ithafen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koşu düzenlendi. Samsun Doğu Park'ta organize edilen koşuda büyük erkekler 4000 metrede 1, 2 ve 3.lük madalyaları Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin oldu. Ayrıca aynı koşunun 4, 5, 6 ve 7. sporcular da 19 Polis Meslek Meslek Yüksek Okulundan çıktı.
- 18.03.2019
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Süper Lig’e koşuyor
Toplam 1
Yorum
ali hak ettiği süper lig yakındır.çıkacak. bekliyoruz. şampiyon denizlispor.
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Donk’un kontratı 1 yıl daha uzadı
Toplam 1
Yorum
hagi10 adam hakediyor helal olsun aslanımmm
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MAÇ SONUCU: Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 0-2
Toplam 1
Yorum
TEBRİKLER ONUN ADI OKAN BURUK. BEN HOCAYIM VEDE BURADAYIM DİYOR BU ESKİ ASLAN.TEBRİKLER OKAN HOCAM
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