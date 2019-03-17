Dünya Superbike Şampiyonası
17 Mart 2019, Pazar
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Dünya Superbike Şampiyonası

Milli motosikletçi , 'nın Tayland'da düzenlenen ikinci ayağının ikinci yarışında 9. oldu.

Şampiyonada sezonun ikinci yarışı, Tayland'ın 4,5 kilometre uzunluğundaki Chang Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

Turkish Puccetti takımının sporcusu , ikinci yarışı 9. sırada tamamladı. Aynı pistte dün gerçekleştirilen ilk yarışı 10'unculukla bitiren milli motosikletçi, ilk kez bu sezon puan verilen Superpole yarışında ise 9. sırayı aldı.

Tayland'daki ikinci yarışta Aruba takımından İspanyol birinci, Kawasaki'den ikinci, Pata Yamaha'dan Büyük Britanyalı üçüncü sırayı elde etti.

2019 'nın üçüncü yarışı, 5-7 Nisan'da 'da yapılacak.

SÜRÜCÜLER KLASMANI

1. Alvaro Bautista (İspanya): 124 puan

2. Jonathan Rea (): 98

3. Alex Lowes (Büyük Britanya): 69

4. Michael van der Mark (): 61

5. Marco Melandri (): 54

9. Toprak Razgatlıoğlu: 24

  1. 17.03.2019
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