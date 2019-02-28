Şampiyon sporculardan Başkan Ay'a ziyaret
28 Şubat 2019, Perşembe
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Şampiyon sporculardan Başkan Ay'a ziyaret

Şampiyon sporculardan Başkan Ay'a ziyaret

yöneticileri, çeşitli branşlarda dereceye giren sporcuları ile birlikte Başkanı ’ı makamında ziyaret etti.

ulusal ve uluslar arası turnuvalara hazırlanırken yaklaşan müsabakalar öncesinde Başkanı 'ı ziyaret etti. Karate ve Wushu branşlarında önemli başarılara imza atan kulübün başkanlığını yürüten ve aynı zamanda antrenör olan Ayşegül Ödemiş, Antrenör Gökhan Bahadır ile , Balkan ve Avrasya turnuvalarında şampiyon olan sporcularla birlikte ziyarete katıldı. Başkan Dursun Ay'a gelecek turnuvalar hakkında bilgiler aktaran Kulüp Başkanı Ödemiş "Wushu branşımız ile 9-10 Mart'ta Nevşehir Okullar arası Türkiye Şampiyonasına, 10-14 Mart'ta Türkiye Şampiyonası ve ardından da 18-19 Ekim'de Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonasında ilimizi ve Türkiye'yi temsil edeceğiz. Şampiyon olmak için çalışmalarımıza sıkı bir şekilde devam ediyoruz" dedi.


Başkan Dursun Ay da sporculara ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "sporun ve sporcunun her zaman destekçisiyiz. İnanıyorum ki gençlerimiz ulusal ve uluslar arası müsabakalardan önemli başarılarla dönecektir. Kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ziyaret Başkan Ay'ın gençlere hediye vermesi ile sona erdi.

  1. 28.02.2019
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