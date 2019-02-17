Kağıtsporlu karateci 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcusu Enes Bulut, 2018 yılında yapılan 3. Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda kumite +68 kiloda bronz madalya kazandı. Kağıtspor Kulübü sporcusu ve aynı zamanda milli takımda yer alan karateci Enes Bulut, Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda madalya kazanan ilk Türk karateci oldu. Gençlerde Dünya ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Enes Bulut, Buenos Aires 2018'de elde ettiği bronz madalya ile Gençlik Olimpiyat Oyunları tarihinde madalya kazanan ilk Türk karateci unvanını aldı. Türkiye'ye karatede ilk kez madalya getiren Kağıtspor Kulübü sporcusu Enes Bulut, antrenörleri eşliğinde 2024 Olimpiyatlarına hazırlanıyor. Günde 2 kez sıkı bir idman yapan Enes, 2024 Olimpiyatlarında altın madalyayı hedefliyor. Karateye 10 yıl önce başladığını ifade eden Enes Bulut, "10 senedir karate yapıyorum. 2018 yılında yapılan gençlik olimpiyatlarında Türkiye'ye ilk kez madalya getirdim. Benim için en önemli maçlardan biriydi. Zor bir dönemden geçtik, bazı günler sabah akşam çift antrenmanlar yaptık. Çok zor bir dönemdi ama meyvesini yedik. Ülkemize Karate de ilk kez madalya getirdim" dedi.



Enes'i 2024 Olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırladıklarını ifade eden antrenör Yaşar Keskin ise, "Enes, 7 yaşında karateye başladı. İl müsabakalarında katıldı ve kısa sürede Türkiye şampiyonu oldu. Milli takıma seçildi ve şuan Milli takımın gözdesi. Milli Takım ile birlikte 4 yıllık bir çalışmayla 2018 yılında önemli bir başarı elde etti. Enes'i şuan önümüzdeki yeni müsabakalara hazırlıyoruz. Elimizden geldiğince son teknolojik test cihazları ile birlikte antrenman yapıyoruz. Haftanın 6 günü, bazen 7 gün antrenman yapıyoruz. Hedefimiz 2024 yılında altın madalya almak" diye konuştu.

