Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg dünya şampiyonasında
08 Şubat 2019, Cuma
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ve dünya şampiyonasında

Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg dünya şampiyonasında

Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası, 10-16 Şubat tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sharjah kentinde yapılacak.

Dünya ve Ampute Oyunları Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenen organizasyonlarda ülkemizi ve temsil edecek.

11-14 Şubat günleri arasında gerçekleştirilecek Tekerlekli 'nda milli sporcularımız epe ve flöre kategorilerinde mücadele edecek. 14-16 Şubat'taki Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası'nda ise Elke Lale, U23 kategorisi epe, flöre ve sabre dalında yarışacak.

Şampiyonada madalya için yarışacak milli eskrimcilere antrenör Yusuf Şahin eşlik edecek.

  1. 8.2.2019 18:46
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