Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı
25 Ocak 2019, Cuma
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tamamlandı

Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı

, Konya'da tamamlandı.

Konya ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun beşinci gününde, erkeklerde 80 ve +87, kadınlarda ise 49 kilo mücadeleleri yapıldı.

Beşinci gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:

ERKEKLER

80 kilo:

1- Hasan Can Lazoğlu (Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Burak Ozan Karaca (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

3- Ferhat Muhammet Saroğlu (Ankara İlbank Spor Kulübü)

+ 87 kilo:

1- Ensar Uğuz (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Muhammed Emin Açıkgöz ( Spor Kulübü)

3- Talha Bayram (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)

KADINLAR

49 kilo:

1- Merve Dinçel (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Melisa Karsandı (Mersin Lider Spor Kulübü)

3- Havva Nur Çoban (Ankara PTT Spor Kulübü)



Kaynak: AA
  1. 25.1.2019 18:50
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