Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı
Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun beşinci gününde, erkeklerde 80 ve +87, kadınlarda ise 49 kilo mücadeleleri yapıldı.
Beşinci gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:
ERKEKLER
80 kilo:
1- Hasan Can Lazoğlu (Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
2- Burak Ozan Karaca (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)
3- Ferhat Muhammet Saroğlu (Ankara İlbank Spor Kulübü)
+ 87 kilo:
1- Ensar Uğuz (Ankara İlbank Spor Kulübü)
2- Muhammed Emin Açıkgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)
3- Talha Bayram (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)
KADINLAR
49 kilo:
1- Merve Dinçel (Ankara İlbank Spor Kulübü)
2- Melisa Karsandı (Mersin Lider Spor Kulübü)
3- Havva Nur Çoban (Ankara PTT Spor Kulübü)
Kaynak: AA
- 25.1.2019 18:50
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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