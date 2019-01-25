Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun beşinci gününde, erkeklerde 80 ve +87, kadınlarda ise 49 kilo mücadeleleri yapıldı.

Beşinci gün karşılaşmaları sonunda dereceye giren sporcular şunlar:



ERKEKLER

80 kilo:

1- Hasan Can Lazoğlu (Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

2- Burak Ozan Karaca (Ankara Ulaştırma Spor Kulübü)

3- Ferhat Muhammet Saroğlu (Ankara İlbank Spor Kulübü)

+ 87 kilo:

1- Ensar Uğuz (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Muhammed Emin Açıkgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü)

3- Talha Bayram (Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü)

KADINLAR

49 kilo:

1- Merve Dinçel (Ankara İlbank Spor Kulübü)

2- Melisa Karsandı (Mersin Lider Spor Kulübü)

3- Havva Nur Çoban (Ankara PTT Spor Kulübü)