Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya
3'üncü Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Takımı, üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan'ı 6-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.
Çin, Avustralya, Bulgaristan, İzlanda, Güney Afrika, Tayvan, Yeni Zelanda ve Türkiye'nin yer aldığı 3'üncü Klasman Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası'nda yarı final serisinde Çin'e elenen ümit milliler, bronz madalya için Bulgaristan'ın karşısına çıktı. İzlanda'da düzenlenen şampiyonanın üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan'ı 6-0'la geçen Ümit Milli Takım, bronz madalya kazandı.
- 21.1.2019 01:25
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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