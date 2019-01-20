Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya
20 Ocak 2019, Pazar
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Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya

Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı'ndan bronz madalya

3'üncü 'nda mücadele eden Türkiye Ümit Milli Takımı, üçüncülük karşılaşmasında 'ı 6-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

, , , İzlanda, , Tayvan, ve Türkiye'nin yer aldığı 3'üncü 'nda yarı final serisinde Çin'e elenen ümit milliler, bronz madalya için Bulgaristan'ın karşısına çıktı. İzlanda'da düzenlenen şampiyonanın üçüncülük karşılaşmasında Bulgaristan'ı 6-0'la geçen , bronz madalya kazandı.

  1. 21.1.2019 01:25
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