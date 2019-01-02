Durmak yok yola devam!
Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’nun 2019 yılı mesajı netti: Hedefimiz bu sene de gençlerimizin yüzlerini güldürmek, ülkemize yeni zaferler yaşatmak
VARGÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ
Bakan Kasapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin aklı, kalbi, vicdanı gençlerimizin en iyi imkanlara sahip olması için var gücümüzle çalışırken, onların bir önce bütün üretim süreçlerinde sorumluluk almalarını, sevgi ve kardeşliğin dilini zenginleştirmelerini diliyoruz. Onların sporla, bilimle, sanatla iç içe bir hayat sürmeleri için gereken imkanları sağlama gayreti içindeyiz. Biliyoruz ki Türkiye'nin çocukları ile gençleri ne kadar mutlu ve başarılı olursa, ülkenin yarını da aynı ölçüde aydınlık olacaktır."
- 2.1.2019
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Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına yarın başlayacak
Toplam 1
Yorum
cem alın artık bu adamı bundan iyisi yok
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Mustafa Cengiz'den yeni yıl mesajı
Toplam 1
Yorum
transfer transferi bitirin miranda-luis-alan-?ribery bunları almadan ne mutlu yıllar.
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Trabzonspor'da devir ekonomi devri
Toplam 1
Yorum
BJK Osman Trabzon başkanına helal olsun Karadenizliler olarak gururumuz bizim Başkan tasarruf bize yakışırmı lafı etti yatan adamlara para gitti
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