Red Bull M.E.O.’da kazanan belli oldu
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O. by ESL Clash Royale Türkiye şampiyonunu buldu.
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O. by ESL Clash Royale Türkiye şampiyonunu buldu. Türkiye'de gerçekleşen elemeler sonucu rakiplerini geçmeyi başaran 8 oyuncu, Türkiye'yi Almanya'daki finallerde temsil etmeye hak kazanmak için 25 Aralık günü büyük finalde yarıştı. Büyük finali kazanan isim Lelouch oldu.
Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O, Clash Royale'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğun sonuna bir adım daha yaklaşıldı. 16 ve 23 Aralık tarihlerinde iki eleme olarak düzenlenen Clash Royale Türkiye elemelerinde finale katılmaya hak kazanan 8 oyuncu, 25 Aralık tarihinde düzenlenen büyük finalde kıyasıya mücadele etti. Türkiye şampiyonu olan Lelouch, 2-3 Şubat tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. 36 ülkede elemeleri gerçekleşen Red Bull M.E.O Clash Royale'in dünya finalinde ülke şampiyonları dünya şampiyonu olmak için yarışacak.
ARENA OF VALVOR'DA KAZANAN TEAM%1 OLDU
Arena of Valor Türkiye elemeleri ise 23 Aralık Pazar günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Arena of Valor'da Türkiye birincisi olan Team%1 Almanya'da gerçekleşecek dünya finalleri öncesi Alman takımıyla gösteri maçı yapacak.
- 27.12.2018 14:03
- Güncelleme: 27.12.2018 15:08
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Ozan Tufan'ı ver Tolgay'ı al
Toplam 1
Yorum
mehmet y tolgay iyi futbolcu geleceğe dönük oyuncu bence takımda kalması lazım
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Cenk kadroya alınmadı
Toplam 1
Yorum
KRAL HERZAMAN DEDİĞİM GİBİ.CENK SADECE ŞANSI İLE BU NOKTAYA GELDİ.BECERİKLİ OLDUĞUNDAN DEĞİL:) CENK İYİ BİR FORVET DEĞİL.SONUÇ DA ORTADA!
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Beşiktaş'tan flaş Şenol Güneş kararı!
Toplam 6
Yorum
bilal şenol hocayı bırakmayın. istediği futbolcuları getirin. istemediklerini yollayın. sonra 4-2-3-1 tiki taka futbol oynat bize şenolcum deyin.
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