Red Bull M.E.O.’da kazanan belli oldu
27 Aralık 2018, Perşembe
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M.E.O.’da kazanan belli oldu

Red Bull M.E.O.’da kazanan belli oldu

Dünyanın en rekabetçi arenalarından M.E.O. by ESL şampiyonunu buldu.

Dünyanın en rekabetçi arenalarından M.E.O. by ESL şampiyonunu buldu. Türkiye'de gerçekleşen elemeler sonucu rakiplerini geçmeyi başaran 8 oyuncu, Türkiye'yi 'daki finallerde temsil etmeye hak kazanmak için günü büyük finalde yarıştı. Büyük finali kazanan isim Lelouch oldu.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O, Clash Royale'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğun sonuna bir adım daha yaklaşıldı. 16 ve tarihlerinde iki eleme olarak düzenlenen Clash Royale Türkiye elemelerinde finale katılmaya hak kazanan 8 oyuncu, 25 Aralık tarihinde düzenlenen büyük finalde kıyasıya mücadele etti. Türkiye şampiyonu olan Lelouch, 2-3 Şubat tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. 36 ülkede elemeleri gerçekleşen Red Bull M.E.O Clash Royale'in dünya finalinde ülke şampiyonları dünya şampiyonu olmak için yarışacak.

ARENA OF VALVOR'DA KAZANAN TEAM%1 OLDU
Arena of Valor Türkiye elemeleri ise 23 Aralık Pazar günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Arena of Valor'da Türkiye birincisi olan Team%1 Almanya'da gerçekleşecek dünya finalleri öncesi Alman takımıyla gösteri maçı yapacak.

  1. 27.12.2018 14:03
  2. Güncelleme: 27.12.2018 15:08
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