Red Bull M.E.O.’da kazanan belli oldu

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından Red Bull M.E.O, Clash Royale'de dünyanın en iyisini bulma yolundaki yolculuğun sonuna bir adım daha yaklaşıldı. 16 ve 23 Aralık tarihlerinde iki eleme olarak düzenlenen Clash Royale Türkiye elemelerinde finale katılmaya hak kazanan 8 oyuncu, 25 Aralık tarihinde düzenlenen büyük finalde kıyasıya mücadele etti. Türkiye şampiyonu olan Lelouch, 2-3 Şubat tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. 36 ülkede elemeleri gerçekleşen Red Bull M.E.O Clash Royale'in dünya finalinde ülke şampiyonları dünya şampiyonu olmak için yarışacak.



ARENA OF VALVOR'DA KAZANAN TEAM%1 OLDU

Arena of Valor Türkiye elemeleri ise 23 Aralık Pazar günü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Arena of Valor'da Türkiye birincisi olan Team%1 Almanya'da gerçekleşecek dünya finalleri öncesi Alman takımıyla gösteri maçı yapacak.