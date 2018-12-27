Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!

Transferin gözdesi Kasımpaşalı Trezeguet, Rawan Omar ile dünya evine girdi. Galatasaray'ın sezon başındaki uğraşının ardından ismi şimdi de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de geçen yıldız futbolcu, Kahire'de bir otelde yapılan düğünle evlendi.