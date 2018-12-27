Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet dünya evine girdi. Rawan Omar ile hayatını birleştiren Mısırlı futbolcu Kahire'de bir otelde yapılan düğünle evlendi.
27 Aralık 2018 Perşembe, 13:39:18
Güncelleme: 13:41:09
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Transferin gözdesi Kasımpaşalı Trezeguet, Rawan Omar ile dünya evine girdi. Galatasaray'ın sezon başındaki uğraşının ardından ismi şimdi de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de geçen yıldız futbolcu, Kahire'de bir otelde yapılan düğünle evlendi.
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Mısır futbol dünyası toplandı Milliyet'te yer alan habere göre; Mısır Spor Bakanı, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı gibi ülke futbolunun önde gelen isimlerinin katıldığı törene, Kasımpaşalı damadın yaptığı hareket damga vurdu.
Elini, alnını ve ayaklarını öptü Trezeguet annesinin önce elini sonra alnını öptü. Ardından davetlilerin şaşkın bakışları altında yere yatan yıldız futbolcu, annesinin ayaklarından öptü.
Cennet annelerin ayakları altında Cennet annelerin ayakları altındadır sözünü akıllara getiren ve saygı ile bağlılık işareti olan bu hareket düğünden en akılda kalıcı karelerden bir tanesi oldu.
Salah arayıp, tebrik etti Trezeguet'nin yakın arkadaşı Mohamed Salah, takımı Liverpool'un dün Newcastle United ile yaptığı maç nedeniyle Mısır'daki düğüne katılamadı. Ancak düğün sırasında telefonla arkadaşına ulaşarak evlilikten dolayı tebrik etti.
Özel güvenlik tutuldu Trezeguet'nin düğünün gizliliğine ve güvenliğine çok önem verdiği, bu yüzden özel bir güvenlik şirketin getirdiği, görkemli geceye ait detaylar arasında yer aldı.