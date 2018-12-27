Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu! - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!

Kasımpaşa'nın yıldız futbolcusu Trezeguet dünya evine girdi. Rawan Omar ile hayatını birleştiren Mısırlı futbolcu Kahire'de bir otelde yapılan düğünle evlendi.
27 Aralık 2018 Perşembe, 13:39:18 Güncelleme: 13:41:09
Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!

Transferin gözdesi Kasımpaşalı Trezeguet, Rawan Omar ile dünya evine girdi. Galatasaray'ın sezon başındaki uğraşının ardından ismi şimdi de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de geçen yıldız futbolcu, Kahire'de bir otelde yapılan düğünle evlendi.

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Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!

Mısır futbol dünyası toplandı
Milliyet'te yer alan habere göre; Mısır Spor Bakanı, Mısır Futbol Federasyonu Başkanı gibi ülke futbolunun önde gelen isimlerinin katıldığı törene, Kasımpaşalı damadın yaptığı hareket damga vurdu.

Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!

Elini, alnını ve ayaklarını öptü
Trezeguet annesinin önce elini sonra alnını öptü. Ardından davetlilerin şaşkın bakışları altında yere yatan yıldız futbolcu, annesinin ayaklarından öptü.

Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!

Cennet annelerin ayakları altında
Cennet annelerin ayakları altındadır sözünü akıllara getiren ve saygı ile bağlılık işareti olan bu hareket düğünden en akılda kalıcı karelerden bir tanesi oldu.

Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!

Salah arayıp, tebrik etti
Trezeguet'nin yakın arkadaşı Mohamed Salah, takımı Liverpool'un dün Newcastle United ile yaptığı maç nedeniyle Mısır'daki düğüne katılamadı. Ancak düğün sırasında telefonla arkadaşına ulaşarak evlilikten dolayı tebrik etti.

Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!

Özel güvenlik tutuldu
Trezeguet'nin düğünün gizliliğine ve güvenliğine çok önem verdiği, bu yüzden özel bir güvenlik şirketin getirdiği, görkemli geceye ait detaylar arasında yer aldı.

Trezeguet hayatının imzasını attı annesine koştu!
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