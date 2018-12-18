Masa Tenisi A Milli takımı Kayseri’de kampta
18 Aralık 2018, Salı
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Masa Tenisi A Milli takımı ’de kampta

Masa Tenisi A Milli takımı <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a>’de kampta

Masa Tenisi A Kampı Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonunda devam ediyor. 12 Aralıkta başlayan kamp 20 Aralıkta son bulacak.

A Kampına 'den Özge Yılmaz (Ferdi Avrupa İkincisi), Betül Nur Kahraman (Balkan Şampiyonu), Sibel Altınkaya (Akdeniz Oyunları İkincisi - Fenerbahçe Spor Kulübü), Gülpembe Özkaya (2018 Balkan Şampiyonu- Fenerbahçe Spor Kulübü) katıldı. sporcuları, İl Müdürlüğü ve Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım nezaretin çalışmalarına devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonunda yapılan kampı ziyaret etti. Sporcularla masa tenisi oynayan Eskici, sonrasında da bir süre sohbet etti ve katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.

  1. 18.12.2018 10:48
  2. Güncelleme: 18.12.2018 12:13
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