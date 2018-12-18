Masa Tenisi A Milli takımı Kayseri’de kampta
Masa Tenisi A Milli Takım Kampı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonunda devam ediyor. 12 Aralıkta başlayan kamp 20 Aralıkta son bulacak.
A Milli Takım Kampına Kayseri'den Özge Yılmaz (Ferdi Avrupa İkincisi), Betül Nur Kahraman (Balkan Şampiyonu), Sibel Altınkaya (Akdeniz Oyunları İkincisi - Fenerbahçe Spor Kulübü), Gülpembe Özkaya (2018 Balkan Şampiyonu- Fenerbahçe Spor Kulübü) katıldı. Milli Takım sporcuları, İl Müdürlüğü ve Milli Takım Antrenörleri Halil Adak ve Kemal Balım nezaretin çalışmalarına devam ediyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Salonunda yapılan kampı ziyaret etti. Sporcularla masa tenisi oynayan Eskici, sonrasında da bir süre sohbet etti ve katılacakları müsabakalarda başarılar diledi.
- 18.12.2018 10:48
- Güncelleme: 18.12.2018 12:13
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Kurtarıcı!
Toplam 2
Yorum
gsgs belhanda son dönemlerde toparladı ama eğer aldığımızdan karla satabiliyorsak çok büyük paralar beklemeden satın.bir daha talibi çıkmayabilir
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Ersun Yanal: "Fenerbahçe tempolu ve hücum oynayacak"
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Bu futbolcularla hiçbir şey oynayamsaz . takımın başına Morinho , Guardiola gelse ne yazar ruhsuzlar takımı olmuş fenerbahçe.
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MAÇ SONUCU | Fenerbahçe 2-2 BB Erzurumspor | MAÇ ÖZETİ | GOLLER
Toplam 4
Yorum
Fener kümeye Lig'in dibini ilgilendiren ve denk kuvvetlerin maçı oldu sonuç ahahahah normal yani ahahahahaha :))))
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