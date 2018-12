Hamza Yerlikaya buz üstünde

Ankara Belpa Buz Pateni Tesisleri'nde faaliyetlerini sürdüren Panterler Kadın Buz Hokeyi Takımı önceki gün, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya'yı antrenmanlarına davet etmişti. Milli sporcuların da formasını giydiği Panterler Takımı'nın davetine sessiz kalmayan Yerlikaya, "Çantamı hazırlıyorum Panterler ! Kask, omuzluk, dizlik, dirseklik, eldiven, şort, kuki, pak ve sopa... Ay yıldızlı formamı da giyip yarınki antrenmanınıza geliyorum" yanıtını verdi. Bugün ise Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya Kadın Buz Hokeyi takımıyla antrenmanlara çıktı. Yerlikaya'ya , Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak da eşlik etti. BELPA Buz Pateni Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Ankara Üniversitesi Panterler Kadın Buz Hokeyi Takımı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

"MAKAM ODALARINDA DEĞİL, SAHAYA DA İNEREK"

Sadece makam odalarında değil, sahaya da inerek sporun her branşında yaşanan heyecan ve zorlukları yerinde gördüklerini dile getiren Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Bu konuda daha hassas davranıyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde dizayn ediyoruz. Sonucunda da ortaya renkli görüntüler çıkıyor. Buz hokeyi gibi zor bir branşta sporcularımız önemli başarılar elde ediyor. Bu alanda çok ciddi bir çıkışımız var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda yapmış olduğu çalışmalar ve yatırımlar, beraberinde başarıyı da getiriyor. Federasyon başkanımız Halit Albayrak'ın da gayretleriyle çok başarılı sporcularımız yetişecektir. Bakanlık olarak maddi ve manevi olarak daima sporcularımızın yanındayız. Bizim için önemli olan, bir branşın olimpik olup olmaması değil, herkesin spor yapması ve her sporun yapılabilir olduğunu göstermek. Gayemiz bu şekilde. Biz spor ülkesiyiz. Her alanda başarılı olmak için çalışıyoruz. Gelişerek büyümeye devam edeceğiz" dedi.

BUZ HOKEYİ GERÇEKTEN ZOR BİR BRANŞ

Bütün spor dallarının kendine göre ince özellikleri ve ayrıntıları olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, "Sporcularımızı ekran başında izlerken sadece mücadeleye şahitlik ediyoruz ama detaylarını bilemiyoruz. Saha indiğimizde ise inceliklerini görebiliyoruz. Buz hokeyi gerçekten zor bir branş ve bu branşta başarılı olabilmek muazzam bir olay. Cumhurbaşkanımızın bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ve Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun direktifleriyle her alanda olduğu gibi buz hokeyinde de başarılı olmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Baktığımızda bölgesel olarak kış ülkesiyiz. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 81 ilimizde tesisleşme konusunda çok iyi noktalara geldik. Gayretle ve istekle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.