Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, Amasya Spor Salonu içinde hizmet vermeye başlayan curling salonunda incelemelerde bulundu.

Kodek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 milyon liralık yatırımla inşa edilen curling salonunun önemli bir hizmet olduğunu söyledi.

Salonun yapımıyla Amasya Spor Salonu'nda kullanılmayan boş alanların da değerlendirildiğine dikkati çeken Kodek, "Yaklaşık bin 500 metrekarelik alana kurulan curling salonumuz, uzunlukları 68 metrelik iki kulvardan oluşuyor. Bu yatırımla Amasya Spor Salonu'nun da aktif kullanımını sağlamış olduk. Burada ulusal ve uluslararası çok sayıda müsabaka oynanacak." diye konuştu.

Curling sporunda Türkiye'nin iyi yerlere geleceğine, Amasya'nın da bu branşta başı çekerek milli sporcular yetiştireceğine inandığını dile getiren Kodek, şunları kaydetti:

"İl bazında Erzurum ve Trabzon'da salonlar var. Türkiye'nin üçüncü curling salonunu Amasya'da yaptık. Tesisi oluştururken aynı zamanda içini doldurmanın planlarını 3-4 aydır yapıyoruz. Burada oyuncu, antrenörlük ve hakemlik kursları açacağız. İçini en güzel şekilde dolduracağız. İlimizden bu branşta çok sayıda milli sporcunun çıkacağını, ulusal ve uluslararası arenada ilimize çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyorum. İlimize güzel bir tesis kazandırdık. Birkaç sene içinde meyvelerini inşallah alacağız."