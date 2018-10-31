Rus sporculara doping cezası
Rusya Dopingle Mücadele Ajansı (RUSADA), doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 8 Rus sporcuya men cezası verdi.
RUSADA'dan yapılan açıklamada, doping kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle Rus sporcular Valeriy Temnik, Roman Rednikin, Sergey Oreshnikov, Fatima Umakhanova, Natalya Polyakova, Tatyana Kachegina ve Sergey Kotov'a 4, Yana Mikhailova'ya ise 2 yıl men cezası verildiği belirtildi.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), devlet desteğiyle dopinge izin verdiği gerekçesiyle faaliyetleri yaklaşık üç yıldır askıya alınan RUSADA'nın cezasını geçen ay kaldırmıştı.
- 31.10.2018 20:42
- Güncelleme: 31.10.2018 20:42
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
-
Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Rus sporculara doping cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.