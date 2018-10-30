Türkiye'yi Avrupa'da gururlandırmayı başaran Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda ilgi odağı oldu. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar'ın da katıldığı gecede şampiyonlar tebrikleri kabul etti.

Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli temsilcilerinden biri olan ve son iki yılda 5 Avrupa şampiyonluğu kazanan Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek takımları, katıldıkları Cumhuriyet resepsiyonunda ilgi odağı oldu. 2018 yılında katıldıkları şampiyonalarda üç şampiyonluk kupası kazanan takımların, 2019 yılında da üç ayrı kategoride Avrupa şampiyonalarına katılacağı açıklandı. İstanbul Valiliğine yeni atanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ak Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, MHP Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve kentin ileri gelenleri şampiyonları kutlarken, 2019 yılında katılacakları şampiyonalar için de başarılar dilediler.