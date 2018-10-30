Avrupa şampiyonlarına büyük ilgi
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    30 Ekim 2018, Salı
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    şampiyonlarına büyük ilgi

    Avrupa şampiyonlarına büyük ilgi

    ’yi ’da gururlandırmayı başaran Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları resepsiyonunda ilgi odağı oldu

    'yi 'da gururlandırmayı başaran Polisgücü Spor kadın ve erkek hokey takımları resepsiyonunda ilgi odağı oldu. Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Acar'ın da katıldığı gecede şampiyonlar tebrikleri kabul etti.

    Türkiye'nin Avrupa'daki en önemli temsilcilerinden biri olan ve son iki yılda 5 Avrupa şampiyonluğu kazanan kadın ve erkek takımları, katıldıkları Cumhuriyet resepsiyonunda ilgi odağı oldu. 2018 yılında katıldıkları şampiyonalarda üç şampiyonluk kupası kazanan takımların, 2019 yılında da üç ayrı kategoride Avrupa şampiyonalarına katılacağı açıklandı. Valiliğine yeni atanan Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Belediye Başkanı , Nejat Koçer, Milletvekili Muhittin Taşdoğan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve kentin ileri gelenleri şampiyonları kutlarken, 2019 yılında katılacakları şampiyonalar için de başarılar dilediler.

    1. 30.10.2018 13:44
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