Türk futboluna Hollandalı teknik adam yaramıyor
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    30 Ekim 2018, Salı
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    Türk futboluna Hollandalı teknik adam yaramıyor

    Türk futboluna Hollandalı teknik adam yaramıyor

    Türk futbolunda görev yapan Hollandalı teknik direktörler, beklentilerin altında kalan performanslarıyla dikkati çekiyor

    Kulübünde 20 yıl süren başkan dönemini sona erdiren , Fransız sportif direktör Damien Comolli ile Hollandalı çalıştırıcı 'yu göreve getirdi. Sezona büyük umutlarla başlayan sarı-lacivertli ekip, Cocu yönetiminde tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaptı.

    Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Portekiz'in Benfica takımına elenen , Avrupa Ligi'nde ise grubundaki 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

    Sarı-lacivertliler, 'de geride kalan 10 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi ve 15. sırada yer aldı. Ligdeki 5 mücadelede mağlup olan Fenerbahçe'de 3-1'lik MKE Ankaragücü yenilgisi sonrası Cocu ile yollar ayrıldı.

    Cocu'nun başarısız grafiği, 'de daha önce görev almış ve beklentileri karşılayamayan Hollandalı teknik direktörleri hatırlattı.

    İLK HOLLANDALI SARIYER'E
    Türk futbolunda ilk Hollandalı teknik adamı, 'un köklü kulüplerinden Sarıyer göreve getirdi.

    1989-1990 sezonunda dönemin en üst liginde mücadele eden Sarıyer'de göreve getirilen Cor van der Hart, mavi-beyazlı ekibin başında 17 mücadelede yer aldı.

    Ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi gören Hart, yerini 'ya bıraktı.

    FENERBAHÇE'DE 3 HOLLANDALI
    Fenerbahçe'de yolların ayrıldığı , sarı-lacivertlilerin tarihindeki 3. Hollandalı çalıştırıcı oldu.

    Sarı-lacivertli takımının başına 1990-1991 sezonunda Hollandalı teknik direktör geçti. Hiddink yönetiminde 16 takımlı ligde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgi alan Fenerbahçe, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşadı ve ligi 5. sırada tamamladı.

    Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da bir Hollandalı çalıştırıcıya emanet edildi. yönetiminde sarı-lacivertliler, 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgiyle sezonu 3. sırada bitirdi.

    Her iki Hollandalı teknik adamla da kupa kazanamayan Fenerbahçe'nin son Hollandalı çalıştırıcısı Cocu ise 10. haftanın ardından görevinden alındı.

    GALATASARAY'DA İKİ HOLLANDALI ÇALIŞTI
    Hollandalı teknik adamlarla başarı kovalayan takımlardan biri de oldu.

    Sarı-kırmızılı ekibin ilk Hollandalı teknik direktörü, dönemin en ünlü isimlerinden Frank Rijkaard'dı. Barcelona'da geçirdiği başarılı dönemin ardından 2009'da göreve getirilen Rijkaard, 2 sezon takımın başında kaldı.

    Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu Bursaspor ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada tamamladı. 2010-2011 sezonuna da 'ın başında başlayan Rijkaard, 4 galibiyet, 4 mağlubiyetin ardından 8. haftanın ardından görevinden ayrıldı.

    Galatasaray'ın ikinci Hollandalı çalıştırıcısı ise altyapıda görev alırken A takımın başına getirildi. 2015-2016 sezonunda 27. hafta öncesinde göreve gelen Riekerink, sezonu ligde üçer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle tamamladı. Riekerink yönetimindeki Galatasaray, finalde Fenerbahçe'yi yenerek Ziraat Kupası'nı kaldırdı.

    2016-2017 sezonuna da TFF 'yı kazanarak başlayan Riekerink, sarı-kırmızılı takımla 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi almasının ardından 20. haftanın ardından görevinden ayrıldı.

    , Türkiye'de kupa kaldıran tek Hollandalı teknik adam oldu.

    İSTANBULSPOR VE KASIMPAŞA'DA BİRER HOLLANDALI
    İstanbulspor ve 'da da birer Hollandalı teknik direktör görev yaptı.

    1995-1996 sezonunda İstanbulspor'da göreve getirilen Leo Beenhakker, 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayınca görevinden ayrıldı.

    'un bir diğer ekibi 'nın altyapısında görev yapan Jan Wouters, 2014-2015 sezonunda Şota Arveladze'nin istifasının ardından teknik direktörlüğe getirildi. Wouters, lacivert-beyazlı ekibin başında 2 maç görev yaptı ve iki karşılaşmada da mağlubiyet gördü.

    MİLLİ TAKIMDA GUUS HİDDİNK DÖNEMİ
    Fenerbahçe ile başarısız bir dönem geçiren Hollandalı teknik direktör , A 'ı da çalıştırdı.

    2012 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, Hiddink yönetiminde organizasyona katılma başarısı gösteremedi.

    A , Hiddink yönetiminde 12'si resmi 4'ü özel olmak üzere 16 maça çıkarken, bunlardan 7'sini kazandı, 5'ini yitirdi, 4'ünde de berabere kaldı.

    1. 30.10.2018 12:51
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