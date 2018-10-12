Aileler doğa yürüyüşünde buluşacak
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HEPSİ
    12 Ekim 2018, Cuma
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    Aileler doğa yürüyüşünde buluşacak

    Aileler doğa yürüyüşünde buluşacak

    (), 81 ilde "Aileler Doğa Yürüyüşü" organize edecek.

    (), 81 ilde "Aileler Doğa Yürüyüşü" organize edecek.

    Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Ekim Pazar günü önemli bir faaliyet gerçekleştireceklerini belirterek, "81 ilde aynı anda 'Aileler Doğa Yürüyüşü' düzenleyeceğiz." dedi.

    Faaliyetin amacıyla ilgili bilgi veren Başar, "Bu etkinlikle doğaya çıkma alışkanlığı olmayan gençleri dağcılık sporuna başlatabilmek için aileleriyle doğa yürüyüşü yapmalarını hedefliyoruz. Böylelikle genç sporcu kitlesine erişmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Başar, faaliyetin federasyon tarafından ilk defa düzenleneceğini dile getirerek, "Ülke genelinde 5 bin genç sporcuyu aynı anda aileleriyle dağa çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ben de 'de bu faaliyete katılacağım." diye konuştu.

    1. 12.10.2018 11:47
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