Aileler doğa yürüyüşünde buluşacak
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 81 ilde "Aileler Doğa Yürüyüşü" organize edecek.
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF), 81 ilde "Aileler Doğa Yürüyüşü" organize edecek.
TDF Başkanı Ersan Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 Ekim Pazar günü önemli bir faaliyet gerçekleştireceklerini belirterek, "81 ilde aynı anda 'Aileler Doğa Yürüyüşü' düzenleyeceğiz." dedi.
Faaliyetin amacıyla ilgili bilgi veren Başar, "Bu etkinlikle doğaya çıkma alışkanlığı olmayan gençleri dağcılık sporuna başlatabilmek için aileleriyle doğa yürüyüşü yapmalarını hedefliyoruz. Böylelikle genç sporcu kitlesine erişmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başar, faaliyetin federasyon tarafından ilk defa düzenleneceğini dile getirerek, "Ülke genelinde 5 bin genç sporcuyu aynı anda aileleriyle dağa çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ben de İzmir'de bu faaliyete katılacağım." diye konuştu.
- 12.10.2018 11:47
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Maestro
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı adam 2 yılda 1 gol attı diye MAESTRO oldu ! Fos adam, ilerki günlerde görürüsünüz...
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
yyy kalibina yazik adam diye geziyorsun salliyamadinmi 2-3 tane su haline bak tühh
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Berkay'dan Arda Turan açıklaması!
Toplam 6
Yorum
namık 1 odada 20 dakika kalacaktın da niye dayak yedin ?
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