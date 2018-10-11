Cirque du Soleil'den Messi gösterisi
Dünyaca ünlü canlı gösteri topluluğu Cirque du Soleil, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'yi konu alan bir gösteri sahneleyeceklerini açıkladı.
Cirque du Soleil'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre grup, Barcelona Kulübü ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Messi'yi konu alan yapımla 2019'da turneye çıkacak.
Açıklamada konuya ilişkin duygularını aktaran Messi, "Hakkımda bir prodüksiyon yapmayı düşünmeleri inanılmaz. Daha önce gösterilerini izlemiş biri olarak herkesi şaşırtacaklarına şüphem yok. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.
1984'te kurulan Kanada merkezli topluluk, orijinal canlı müzikler eşliğinde gerçekleştirdikleri koreografiler ile akrobasiyi birleştiren gösterileriyle tanınıyor.
- 11.10.2018 11:43
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Cirque du Soleil'den Messi gösterisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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