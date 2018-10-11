Cirque du Soleil'den Messi gösterisi
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    'den Messi gösterisi

    <a href="/index/cirque-du-soleil?id=8bc2c8c2-ee29-41c2-a1bc-6e3aa30e784d" class="" rel="tag">Cirque du Soleil</a>'den Messi gösterisi

    Dünyaca ünlü canlı gösteri topluluğu , Arjantinli futbolcu 'yi konu alan bir gösteri sahneleyeceklerini açıkladı.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre grup, Barcelona Kulübü ve 'nın yıldız oyuncusu Messi'yi konu alan yapımla 2019'da turneye çıkacak.

    Açıklamada konuya ilişkin duygularını aktaran Messi, "Hakkımda bir prodüksiyon yapmayı düşünmeleri inanılmaz. Daha önce gösterilerini izlemiş biri olarak herkesi şaşırtacaklarına şüphem yok. Bu yüzden çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

    1984'te kurulan merkezli topluluk, orijinal canlı müzikler eşliğinde gerçekleştirdikleri koreografiler ile akrobasiyi birleştiren gösterileriyle tanınıyor.

    1. 11.10.2018 11:43
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