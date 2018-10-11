Terry yardımcı antrenör oldu
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Terry yardımcı antrenör oldu

    Terry yardımcı antrenör oldu

    Geçen ay emekliye ayrılan İngiliz futbolcu , 'da yardımcılığı görevini üstlenecek

    ekiplerinden 'da teknik direktörlük görevine , yardımcı antrenörlüğe ise getirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, teknik kadroda değişikliğe gidildiği ve 47 yaşındaki İngiliz teknik adam Dean Smith'in takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.

    Dean'in yardımcılığını ise geçen ay aktif futbol hayatını sonlandıran John Terry üstlenecek. 37 yaşındaki Terry, 19 sezon 'de oynamasının ardından Aston Villa formasıyla emekliye ayrılmıştı.

    Aston Villa'da sportif direktörlüğü ise aynı görevi daha önce ve 'de üstlenen İspanyol Jesus Garcia Pitarch yapacak.

    Aston Villa, ligde 12 maç sonunda topladığı 15 puanla 15'inci sırada yer alıyor.

    1. 11.10.2018 10:16
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