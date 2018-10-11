Terry yardımcı antrenör oldu
Geçen ay emekliye ayrılan İngiliz futbolcu John Terry, Aston Villa'da teknik direktör yardımcılığı görevini üstlenecek
İngiltere Championship ekiplerinden Aston Villa'da teknik direktörlük görevine Dean Smith, yardımcı antrenörlüğe ise John Terry getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik kadroda değişikliğe gidildiği ve 47 yaşındaki İngiliz teknik adam Dean Smith'in takımın yeni teknik direktörü olduğu belirtildi.
Dean'in yardımcılığını ise geçen ay aktif futbol hayatını sonlandıran John Terry üstlenecek. 37 yaşındaki Terry, 19 sezon Chelsea'de oynamasının ardından Aston Villa formasıyla emekliye ayrılmıştı.
Aston Villa'da sportif direktörlüğü ise aynı görevi daha önce Valencia ve Atletico Madrid'de üstlenen İspanyol Jesus Garcia Pitarch yapacak.
Aston Villa, ligde 12 maç sonunda topladığı 15 puanla 15'inci sırada yer alıyor.
- 11.10.2018 10:16
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Terry yardımcı antrenör oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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