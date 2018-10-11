Dünden bugüne Arda Turanın tüm vukuatları! - Galeri - Fotomaç
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Dünden bugüne Arda Turan'ın tüm vukuatları!

    Antrenmanda takım arkadaşının dudağını patlattı, dostluk maçında taraftarlarla kavga etti, uçakta gazeteciye saldırdı... İşte Arda Turan'ın tüm vukuatları

    11 Ekim 2018 Perşembe, 09:00:53 Güncelleme: 09:05:48
    Dünden bugüne Arda Turanın tüm vukuatları!

    Son yıllarda yaşadığı saha içi ve saha dışı olaylarla kariyeri büyük bir düşüşe geçen, son olarak da şarkıcı Berkay ile bir barda kavga eden Arda Turan'ın kariyerindeki vukuatları derledik.

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    Dünden bugüne Arda Turanın tüm vukuatları!

    2010 yılının 21 Nisan'ı... Haftasonu oynanacak Bursaspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapan Galatasaray'ın idmanın tatsız bir olay yaşandı. Kaptan Arda Turan ve Caner Erkin, yaşanan bir ikili mücadele sonrasında birbirine girdi. Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı. Olay, dönemin teknik direktörü Rijkaard'ın araya girmesi ile çözüldü.

    Dünden bugüne Arda Turanın tüm vukuatları!

    25 Ekim 2009'da Kadıköy'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takım oyuncuları ısınmak için sahya çıktığı zaman Arda Turan ile Cristian Baroni bir anda birbirine girdi. Aydın, Colin Kazım, Bilica gibi isimlerin de kavgaya karıştığı gözlendi. Futbolcular arasında itişmeler yaşanırken, stat görevlileri ve federasyon yetkililerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden sona erdi.

    Dünden bugüne Arda Turanın tüm vukuatları!

    Galatasaray'ın, Gaziantepspor ile oynadığı maçta oyundan çıktıktan sonra tekrar sahaya girdiği için ihtar cezası aldı.

    Dünden bugüne Arda Turanın tüm vukuatları!

    Genç kaptan, Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel'e "Sen kendi işine bak. Bana karışamazsın" diyerek rest çekti.

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