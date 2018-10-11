Dünden bugüne Arda Turanın tüm vukuatları!

Dünden bugüne Arda Turan'ın tüm vukuatları!
2010 yılının 21 Nisan'ı... Haftasonu oynanacak Bursaspor maçının hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapan Galatasaray'ın idmanın tatsız bir olay yaşandı. Kaptan Arda Turan ve Caner Erkin, yaşanan bir ikili mücadele sonrasında birbirine girdi. Bu sırada Arda, arkadaşına yumruk atarak dudağını patlattı. Olay, dönemin teknik direktörü Rijkaard'ın araya girmesi ile çözüldü.
25 Ekim 2009'da Kadıköy'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takım oyuncuları ısınmak için sahya çıktığı zaman Arda Turan ile Cristian Baroni bir anda birbirine girdi. Aydın, Colin Kazım, Bilica gibi isimlerin de kavgaya karıştığı gözlendi. Futbolcular arasında itişmeler yaşanırken, stat görevlileri ve federasyon yetkililerinin araya girmesiyle olaylar büyümeden sona erdi.