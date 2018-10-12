Eden Hazard: “Ballon d'Or'u Modric kazanır”
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Eden Hazard: “ d'Or'u Modric kazanır”

    Eden Hazard: “Ballon d'Or'u Modric kazanır”

    ’nin başarılı futbolcusu Edin Hazard, d'Or ödülünü ’in orta saha oyuncusu ’in kazanacağını ifade etti.

    'de forma giyen Belçikalı yıldız Eden Hazard, d'Or'u 'in kazanacağını söyledi. Kendisi de Ballon d'Or adayları arasında yer alan Hazard, ödülü kendisinin alabileceğini düşünmediğini ifade ederek, "Modric, harika bir sezon geçirdi ve ödülü onun alması gerekiyor. Bu sezonki performansları sonrası bu muhteşem bir ödül olacaktır" şeklinde konuştu.


    Eden Hazard bu sezon Chelsea formasıyla 'de çıktığı 8 maçta 7 gol, 3 asistlik performans gösterdi.

    1. 12.10.2018 12:24
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