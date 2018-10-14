Mourinhonun gözü Süper Ligde! O ismi istiyor... - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Mourinho'nun gözü Süper Lig'de! O ismi istiyor...

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'den flaş bir ismi izlemeye aldı
    14 Ekim 2018 Pazar, 18:20:19 Güncelleme: 18:22:17
    Mourinhonun gözü Süper Ligde! O ismi istiyor...

    Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'den genç stoperi gündemine aldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Mourinhonun gözü Süper Ligde! O ismi istiyor...

    Sezon başında Sporting Lizbon'dan Alanyaspor'a kiralanan genç stoper Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    Mourinhonun gözü Süper Ligde! O ismi istiyor...

    Teamtalk'ta yer alan haberde, daha önce de adı birçok Avrupa deviyle anılan Merih Demiral için Manchester United'ın yakın takipte olduğu ve İngiliz devinin transfer için hamle yapabileceği iddia edildi.

    Mourinhonun gözü Süper Ligde! O ismi istiyor...

    Savunma konusunda sorunlar yaşayan Jose Mourinho, hem kadrosuna derinlik kazandırmak hem de geleceğe yatırım yapmak adına Merih Demiral'la ilgileniyor.

    Mourinhonun gözü Süper Ligde! O ismi istiyor...

    Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral'ın Sporting Lizbon'daki sözleşmesinde 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.

    Mourinhonun gözü Süper Ligde! O ismi istiyor...

    Bu sezon Alanyaspor formasıyla 5 maça çıkan Merih Demiral 1 gol kaydetti. (Goal TR)

    Mourinhonun gözü Süper Ligde! O ismi istiyor...
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