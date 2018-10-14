Mourinhonun gözü Süper Ligde! O ismi istiyor...

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'den flaş bir ismi izlemeye aldı
14 Ekim 2018 Pazar, 18:20:19
Güncelleme: 18:22:17
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Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'den genç stoperi gündemine aldı.
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Sezon başında Sporting Lizbon'dan Alanyaspor'a kiralanan genç stoper Merih Demiral için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Teamtalk'ta yer alan haberde, daha önce de adı birçok Avrupa deviyle anılan Merih Demiral için Manchester United'ın yakın takipte olduğu ve İngiliz devinin transfer için hamle yapabileceği iddia edildi.
Savunma konusunda sorunlar yaşayan Jose Mourinho, hem kadrosuna derinlik kazandırmak hem de geleceğe yatırım yapmak adına Merih Demiral'la ilgileniyor.
Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral'ın Sporting Lizbon'daki sözleşmesinde 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Bu sezon Alanyaspor formasıyla 5 maça çıkan Merih Demiral 1 gol kaydetti. (Goal TR)