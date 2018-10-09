Türkiye Briç Federasyonu tarafından Eskişehir'de düzenlenen 2018 Kulüpler Şampiyonası'ndan dereceyle dönen Bursa Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü, başarısını Başkan Mustafa Bozbey ile paylaştı.
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    İkincilik kupasını Bozbey’e getirdiler

    İkincilik kupasını Bozbey’e getirdiler

    tarafından 'de düzenlenen 2018 Kulüpler Şampiyonası'ndan dereceyle dönen Kulübü, başarısını Başkan ile paylaştı.

    Kulübü Başkanı ve takım arkadaşları, tarafından düzenlenen 2018 Kulüpler Şampiyonası'ndan kazandıkları ikincilik kupasını Nilüfer Belediye Başkanı 'e getirdi. 88 takım arasından ikinci olan Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü Başkanı ve takım arkadaşları, Başkan Bozbey ile Halk Evi'ndeki makamında bir araya geldi. Spor şehri Nilüfer'i oluşturmak için farklı projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Bozbey, çok sayıda amatör spor kulübüne de destek olduklarını belirtti. Başkan Bozbey, briç sporunun da Nilüfer'de yaygınlaşması için Nilüfer Belediye Briç Spor Kulübü'ne desteklerinin devam edeceğini söyledi.

    Kulübü Başkanı Hasan Hüseyin Dolmacı da, Türkiye genelinde düzenlenen elemelerin ardından 'de gerçekleştirilen 2018 Kulüpler Şampiyonası'nda 88 takım arasından ikinci olduklarını ve 'yı ve Nilüfer'i en iyi şekilde temsil etmek için çabaladıklarını kaydetti.

    1. 9.10.2018 14:45
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