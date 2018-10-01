Van’dan İzmir’e gönül köprüsü oluşturmak için koşmaya başlayan 41 yaşındaki Rıza Martaş, Kayseri’ye ulaştı.
Van'dan İzmir'e gönül köprüsü oluşturmak için koşmaya başlayan 41 yaşındaki Rıza Martaş, Kayseri'ye ulaştı.
İyilik köprüsü kurmak adına Van'dan İzmir'e koşarak gitmeyi hedefleyen İzmirli esnaf Rıza Martaş 1 Eylül'de Van'dan başlattığı koşuda 900 kilometreyi geride bırakarak Kayseri'ye ulaştı. 29 Ekim'de İzmir'de olmayı hedefleyen Martaş; "1 Eylül'de Van'dan yola çıktım. Koşum toplamda 16 şehirden geçerek devam edecek, 56 tane yerleşim merkezine uğrayacağım. Toplamda bin 830 kilometre koşuyor olacağım. Kayseri'den sonra Ankara'da Anıtkabir'e uğrayacağız. Atamıza bu koşuyu armağan edeceğim. Ondan sonraki süreçte Kırşehir, Kırıkkale, Afyon ve İzmir'de 29 Ekim'de bayram şenliğinde orada olacağım nasipse" diye konuştu.
Amacının herkesi spora teşvik etmek olduğunu kaydeden Martaş; "Amacım iyilik peşinde koşmak. Herkesi spora teşvik etmeye çalışıyorum. Özellikle Doğu'dan başladım, Van'dan İzmir'e olsun, koşarken insanlara hem iyilik peşinde koşmayı hem de 'Adım adım' gönüllüsü olarak 75 tane sivil toplum kuruluşu var onlarla ilgili bilgiler veriyorum. Onlarla ilgili de kısa kısa bilgiler veriyorum. İnsanları yardımseverlik koşularına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 1.10.2018 11:12
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
İyilik için Van’dan İzmir’e koşuyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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