 Van’dan İzmir’e gönül köprüsü oluşturmak için koşmaya başlayan 41 yaşındaki Rıza Martaş, Kayseri’ye ulaştı.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    İyilik için ’dan ’e koşuyor

    İyilik için <a href="/index/van?id=0ea1a8af-5dbc-4c6c-8cdf-94c5f549f5d7" class="" rel="tag">Van</a>’dan <a href="/index/izmir?id=3b21b2ed-625f-4158-b6b2-28ff603d6078" class="" rel="tag">İzmir</a>’e koşuyor

    ’dan ’e gönül köprüsü oluşturmak için koşmaya başlayan 41 yaşındaki , ’ye ulaştı.

    'dan 'e gönül köprüsü oluşturmak için koşmaya başlayan 41 yaşındaki , 'ye ulaştı.

    İyilik köprüsü kurmak adına 'dan 'e koşarak gitmeyi hedefleyen İzmirli esnaf 1 Eylül'de Van'dan başlattığı koşuda 900 kilometreyi geride bırakarak 'ye ulaştı. 'de İzmir'de olmayı hedefleyen Martaş; "1 Eylül'de Van'dan yola çıktım. Koşum toplamda 16 şehirden geçerek devam edecek, 56 tane yerleşim merkezine uğrayacağım. Toplamda bin 830 kilometre koşuyor olacağım. Kayseri'den sonra 'da Anıtkabir'e uğrayacağız. Atamıza bu koşuyu armağan edeceğim. Ondan sonraki süreçte , , Afyon ve İzmir'de 'de bayram şenliğinde orada olacağım nasipse" diye konuştu.

    Amacının herkesi spora teşvik etmek olduğunu kaydeden Martaş; "Amacım iyilik peşinde koşmak. Herkesi spora teşvik etmeye çalışıyorum. Özellikle Doğu'dan başladım, Van'dan İzmir'e olsun, koşarken insanlara hem iyilik peşinde koşmayı hem de 'Adım adım' gönüllüsü olarak 75 tane sivil toplum kuruluşu var onlarla ilgili bilgiler veriyorum. Onlarla ilgili de kısa kısa bilgiler veriyorum. İnsanları yardımseverlik koşularına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 1.10.2018 11:12
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