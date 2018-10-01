Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) üyeleri, günübirlik Sümbül Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

2-3 günde yapılan Sümbül Dağı tırmanışını tek günde yapan CİSAD üyeleri Naci Ertunç, Turgut Besi, Cemal Erip, Ahmet Korkut, Mehmet Karga, Giyasettin Tatlı, Emin Noyan ve Ömer Faruk Aşkan, 14 saatte zirveye tırmanış ve iniş yaptılar. CİSAD pankartını zirvede açan dağcılar, saat 21.30'da Depin bölgesine inmeyi başardılar. CİSAD üyesi ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, Sümbül Dağı parkurunun çok zahmetli ve karışık olduğunu söyledi. Ertunç, "Şimdiye kadar Sümbül Dağı'nda yapmış olduğum tırmanışların içinde zor anlar yaşadığım bu faaliyette, gece zifiri karanlıkta kafa feneriyle sık kayalık ve ormanlık bölgede iniş yaptık. Sümbül Dağı tırmanışından çok iniş parkuru çok zahmetli ve karışıktır. Bu nedenle üzerime düşen görevi kusursuz yapmak zorundaydım. Ekip arkadaşlarımın bana sonsuz güvenmeleri ve faaliyet boyunca göstermiş oldukları yüksek performansları gücüme güç kattı. Arkadaşlarıma teşekkür eder, yürekten kutluyorum" dedi.

Faaliyete katılan Avukat Turgut Besii ve Mimar Cemal Erip ise, Sümbül Dağı'nın çok dik ve zahmetli bir dağ olduğunu belirterek, "Başlama noktasından itibaren dikey yüksekliği 2200 metre olan Sümbül Dağı'na tırmanış rotası yaklaşık 6-7 kilometreyi buluyor. Zorluk derecesi yüksek olan parkurda, kayalık bölgeler çok olduğu için dağcıları adeta bezdiriyor. Bu gibi dağlarda faaliyetin iki ya da üç gün yapılması gerekir. Çok zor bir faaliyet olmasına rağmen güzel geçti. Ayrıca dağda gece yürümek bize tecrübe kazandırdı. İniş esnasında dağ keçileri sürüsüyle karşılaşmamız bize moral verdi. Arkadaşlarımızın faaliyet boyunca yardım severliği gözden kaçmadı, hepsine çok teşekkür ederiz. Ayrıca bu faaliyeti düzenleyen derneğimiz CİSAD camiasını kutluyoruz" şeklinde konuştular.