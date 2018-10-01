Gümüş okçular! – Fotomaç – 01 Ekim 2018
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    Gümüş okçular!

    Gümüş okçular!

    Klasik yay kadınlarda bireysel olarak kazanan Yasemin Ecem Anagöz; ’ta da ile gümüşe uzandı.

    'da yapılan Okçuluk Finalleri sona erdi. İlk günde 1 altın ve 1 alan ay-yıldızlılar, ikinci günde de iki gümüş kazandı. Klasik yay kadınlar kategorisinde yarışan Yasemin Ecem Anagöz, finalde Güney Koreli Lee Eun Gyeong'a 6-4 kaybederek gümüşte kaldı. Bireysel olarak madalya alan Anagöz, Türkiye Takımı'nda da ile zafere uzandı. Gazoz-Anagöz ikilisi finalde Güney Kore'ye 5-1 yenilerek elde etti. Finalleri'nde Türkiye, organizasyonu 1 altın ve 3 gümüşle tamamladı.
    1. 1.10.2018
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