Poligonun "talihsiz" dünya şampiyonu

Atıcılıkta Bütün Dallar Dünya Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca genç kızlar kategorisinde altın madalya alarak Türkiye atıcılık tarihine geçen milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, hayalini kurduğu üniversitede okuma ve branşında olimpiyatlarda mücadele eden ilk kadın Türk sporcu olma unvanını elde etme şansını ise talihsizce kaçırdı.

Güney Kore'nin Changwon kentinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Bütün Dallar Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda 10 metre havalı tabanca genç kızlar kategorisinde yarışan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu İlayda, 68 sporcunun katıldığı sıralama müsabakasında 570 puanla final etabına kalmayı başardı.

Final etabında elde ettiği 237,9 puanla Türkiye rekorunu kıran ve altın madalyanın sahibi olan İlayda, tarihi bir başarıya imza atarken hayallerini kurduğu üniversitenin sınavını kaçırmakla kalmadı, aynı zamanda gençlik olimpiyatlarında Türkiye'yi branşında temsil eden ilk sporcu olma şansını kaybetti.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun başka kategoride bir sporcu için "özel davet" istemesi nedeniyle Arjantin'de 6-18 Ekim'de düzenlenecek Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda bir kez daha Türkiye atıcılık tarihine geçme şansını elde edemeyen İlayda, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nün ertelediği özel yetenek sınavı tarihinin dünya şampiyonası ile aynı döneme denk gelme aksiliğini de yaşadı.

İlk girdiği finalde altın?

İlayda, yaptığı açıklamada, Türk atıcılık tarihinde bir ilki başarmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Türk atıcılık tarihinde bir ilki başarmak, bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutmak çok güzel bir histi." dedi.

Türkiye atıcılık tarihinde hiçbir kadın sporcunun dünya şampiyonasında finale kalamadığına ve madalya alamadığına dikkati çeken İlayda, "İlki ben başardım ve finale kaldım hatta girdiğim ilk finalde de altın madalya aldım. Bu da dünya şampiyonasına denk geldi." diye konuştu.

Çocukken polis ya da asker olmayı hayal ettiğini aktaran İlayda, annesinin yönlendirdiği atıcılıkta antrenörlerinin sayesinde 4 yıl içinde dünya şampiyonluğuna ulaştığını söyledi.

Şampiyonun olimpiyat şansızlığı

Güney Kore'de elde ettiği başarıyla Türkiye atıcılık tarihine geçen İlayda, Yaz Gençlik Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın sporcu olma şansını ise federasyonunun başka bir sporcu için özel davet istemesi nedeniyle kullanamadığını anlattı.

"Kader kısmet diyelim." ifadesini kullanan İlayda, "Arjantin'de gençlik olimpiyatları var. Katılabilseydim yine bir ilki başaracaktım ama federasyonumuz başka bir arkadaşımız için özel davet talep etmiş. Benim için 'ilk kez katılan, ilk kez derece alan' denilecekti ama nasip olmadı." değerlendirmesini yaptı.

Olimpiyatlara katılacak Alp Eren Erdur'un Avrupa Şampiyonası'nda final attığını vurgulayan milli sporcu, "Federasyonumuz da biraz erken davranıp özel davet için istekte bulunmuş. Arkadaşımız için özel davet istemişler. Onlar da kabul etmiş. O arkadaşımız genç erkek kategorisinde olduğu ve davet de onun adına geldiği için ben gidemiyorum. Dünya şampiyonu olduğum için direkt gidecektim ama federasyon kontenjanı o arkadaşımızla doldurmuş oldu." diye konuştu.

Üniversite sınavı yerine şampiyonayı tercih etti

Üniversite sınavından yüksek puan aldığını ve derecesiyle istediği bölümlere kayıt yaptırma hakkı elde ettiğini dile getiren İlayda, "Mühendislik olsun, doktorluk olsun tutturabiliyordum. Dünya şampiyonu olduğum için sporumu heba etmek istemedim. Bu yüzden beden eğitimi bölümüne başvurdum. Lakin dünya şampiyonası ile özel yetenek sınavının tarihi çakıştı." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya katıldığı için Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Yetenek Sınavı'na katılamayan İlayda, şunları söyledi:

"Bunun için YÖK'e, ÖSYM'ye, üniversiteye başvurularda bulundum. Gerekli mevkilere dilekçeler yazdık. 'Milli sporcuyum, sınavdan yeterli puanı aldım, şampiyonada olduğum için katılamadım' dedim. Dünya şampiyonu olduğum için direkt kayıt değil de ekstra telafi sınavı yapılması yönünde başvurdum. Önümüzdeki hafta okullar açılıyor eğitimden geri kalmak istemiyorum ama henüz cevap alamadım."