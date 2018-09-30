Boğaz’da şölen
Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın ilk gününde yelkencilerin kıyasıya mücadelesine ilgi büyüktü
İstanbul Boğazı'nın yelkenlilere açıldığı büyük organizasyonlardan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta ilk gün geride kaldı. Bu yıl 17.'si düzenlenen kupanın startı Dolmabahçe'den verildi. İstanbul Boğazı'nda 10 ülkeden 80 yelkenli ve 800 yelkencinin yerini aldığı organizasyona, sporseverlerin ilgisi yoğundu. Sahile akın eden İstanbullular, Dolmabahçe üzerinden boğaza geçiş yapan ve Çırağan Sarayı'nda finişi yapan yelkenlileri takip etti. Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın son günü bugün Caddebostan'da koşulacak yarışla sona erecek.
- 30.9.2018
-
Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
-
Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
Boğaz’da şölen haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.