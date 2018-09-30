Boğaz’da şölen – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Boğaz’da şölen

    Boğaz’da şölen

    ’ın ilk gününde yelkencilerin kıyasıya mücadelesine ilgi büyüktü

    'nın yelkenlilere açıldığı büyük organizasyonlardan 'ta ilk gün geride kaldı. Bu yıl 17.'si düzenlenen kupanın startı Dolmabahçe'den verildi. 'nda 10 ülkeden 80 yelkenli ve 800 yelkencinin yerini aldığı organizasyona, sporseverlerin ilgisi yoğundu. Sahile akın eden İstanbullular, Dolmabahçe üzerinden boğaza geçiş yapan ve 'nda finişi yapan yelkenlileri takip etti. 'ın son günü bugün Caddebostan'da koşulacak yarışla sona erecek.

    1. 30.9.2018
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