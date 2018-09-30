Boğaz’da şölen

İstanbul Boğazı'nın yelkenlilere açıldığı büyük organizasyonlardan Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ta ilk gün geride kaldı. Bu yıl 17.'si düzenlenen kupanın startı Dolmabahçe'den verildi. İstanbul Boğazı'nda 10 ülkeden 80 yelkenli ve 800 yelkencinin yerini aldığı organizasyona, sporseverlerin ilgisi yoğundu. Sahile akın eden İstanbullular, Dolmabahçe üzerinden boğaza geçiş yapan ve Çırağan Sarayı'nda finişi yapan yelkenlileri takip etti. Turkcell Platinum Bosphorus Cup'ın son günü bugün Caddebostan'da koşulacak yarışla sona erecek.