12’den vurdular
Makaralı Yay Karışık’ta altın madalya kazandık
Türkiye Makaralı Yay Karışık Takımı, Samsun'daki Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalya elde etti. Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı, finalde karşılaştığı Hindistan'ı 159-152 yenerekşampiyonluğa uzandı. Yeşim ve Demir'in 159 puanla Avrupa rekoru kırdığı bildirildi.
DEMİR, GÜMÜŞ ALDI
Makaralı Yay Erkekler kategorisinde de yarışan Demir Elmaağaçlı, gümüş madalya aldı. Milli sporcu, finalde ABD'li Kris Schaff'a 148-146 mağlup olarak gümüşte kaldı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya kazanan Yeşim Bostan- Demir Elmaağaçlı ikilisini tebrik etti.
- 30.9.2018
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Galatasaray'ın Porto 11'i belli oldu!
Toplam 1
Yorum
tpc Selçuk oynasın SELÇUUUK!! Belhanda hayalet gibi gezicek sahada yine!
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Galatasaray - BB Erzurumspor | ÖZET
Toplam 1
Yorum
ŞEMSİ madem santraforun yok, al sana maıcon. her maçta kafayla, frikikten gol atıyor.
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Maicon golle döndü!
Toplam 2
Yorum
Yasama Serdar Aziz dün çok güzel oynadı. Tek hatası Maiconun kestiği gol pozisyonu öncesi rakibini kaçırmasıydı. Onun dışında mükemmeldi.
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