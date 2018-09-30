12’den vurdular – Fotomaç – 30 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Eylül 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    12’den vurdular

    12’den vurdular

    ’ta kazandık

    Takımı, 'daki Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde elde etti. ve , finalde karşılaştığı 'ı 159-152 yenerekşampiyonluğa uzandı. Yeşim ve Demir'in 159 puanla Avrupa rekoru kırdığı bildirildi.

    DEMİR, GÜMÜŞ ALDI
    Makaralı Yay Erkekler kategorisinde de yarışan , gümüş madalya aldı. Milli sporcu, finalde ABD'li Kris Schaff'a 148-146 mağlup olarak gümüşte kaldı. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kazanan - Demir Elmaağaçlı ikilisini tebrik etti.

    1. 30.9.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    12’den vurdular haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN