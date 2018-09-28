OFF-ROAD araçları Denizli’yi turladı
Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen OFF-ROAD Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışı araçları, Denizli’de tur attı.
Bayramyeri'nde başlayan kortej sürüşü Saruhan Mahallesi'ne kazandırılan OFF-ROAD Pisti'nde son buldu.
Sporun ve sporcunun dostu Merkezefendi Belediyesi, bu yıl da OFF-ROAD yarışlarına ev sahipliği yapacak. 29-30 Eylül tarihlerinde Merkezefendi Belediyesi tarafından Saruhan Mahallesi'ne kazandırılan OFF-ROAD Pisti'nde yapılacak yarışlar Denizlililere heyecanlı anlar yaşatacak.
OFF-ROAD Türkiye Şampiyonası 5. Ayak yarışı araçları Bayramyeri Meydanından başlayarak şehir turu yaptı. OFF-ROAD araçlarına Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu start verdi. Başkan Subaşıoğlu Denizlileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan OFF-ROAD yarışlarına da davet
- 28.9.2018 17:40
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Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
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Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
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Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
OFF-ROAD araçları Denizli’yi turladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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