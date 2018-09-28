OFF-ROAD araçları Denizli’yi turladı
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    OFF-ROAD araçları Denizli’yi turladı

    OFF-ROAD araçları Denizli’yi turladı

    Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen OFF-ROAD 5. Ayak yarışı araçları, Denizli’de tur attı.

    Bayramyeri'nde başlayan kortej sürüşü 'ne kazandırılan OFF-ROAD Pisti'nde son buldu.
    Sporun ve sporcunun dostu , bu yıl da OFF-ROAD yarışlarına ev sahipliği yapacak. 29-30 Eylül tarihlerinde tarafından 'ne kazandırılan OFF-ROAD Pisti'nde yapılacak yarışlar Denizlililere heyecanlı anlar yaşatacak.

    OFF-ROAD 5. Ayak yarışı araçları başlayarak şehir turu yaptı. OFF-ROAD araçlarına Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu start verdi. Başkan Subaşıoğlu Denizlileri hafta sonu gerçekleştirilecek olan OFF-ROAD yarışlarına da davet

    1. 28.9.2018 17:40
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