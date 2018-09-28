Canpolat Özer milli takım seçmelerinde
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    Canpolat Özer seçmelerinde

    Canpolat Özer <a href="/index/milli-takim?id=e5de2bc7-386e-4ecf-8278-6bcd3052a2cb" class="" rel="tag">milli takım</a> seçmelerinde

    Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcu Canpolat Özer Taekwondo seçmesine girmeye hak kazandı.

    'da yapılan Yıldızlar Taekwondo şampiyonasında kilosunda 160 sporcu içinde 6'ıncısı olan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcu Canpolat Özer, seçmelerine girmeye hak kazandı.


    Canpolat'ın, 'da seçmelerinde 'yı temsil edecek olması nedeniyle ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Vahap Genç, günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Malatya'da taekwondonun hak ettiği yerlere gelmesi adına her zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı 'a teşekkür eden Genç, hedeflerinin Malatya'yı dünya başarılarına yükseltmek olduğunu söyledi. Genç, "Bu bağlamda bizlere destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı , Kulüp Başkanımız Orhan Barman'a ve yıllardır emeği ile yanımızda olan spor adamı Kadir Yıldırım'a teşekkürler ediyoruz" diye konuştu.

    1. 28.9.2018 16:09
    2. Güncelleme: 28.9.2018 17:06
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