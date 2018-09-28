Canpolat Özer milli takım seçmelerinde
Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcu Canpolat Özer Taekwondo Milli Takım seçmesine girmeye hak kazandı.
Ankara'da yapılan Yıldızlar Taekwondo Türkiye şampiyonasında kilosunda 160 sporcu içinde Türkiye 6'ıncısı olan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcu Canpolat Özer, milli takım seçmelerine girmeye hak kazandı.
Canpolat'ın, Konya'da milli takım seçmelerinde Malatya'yı temsil edecek olması nedeniyle ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Vahap Genç, günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Malatya'da taekwondonun hak ettiği yerlere gelmesi adına her zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür eden Genç, hedeflerinin Malatya'yı dünya başarılarına yükseltmek olduğunu söyledi. Genç, "Bu bağlamda bizlere destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kulüp Başkanımız Orhan Barman'a ve yıllardır emeği ile yanımızda olan spor adamı Kadir Yıldırım'a teşekkürler ediyoruz" diye konuştu.
- 28.9.2018 16:09
- Güncelleme: 28.9.2018 17:06
-
Barış Alıcı kayıplarda
Toplam 8
Yorum
Degirmen Yavv Fenerbahçe'de hangi genç futbolcu piyasaya kazandırıldı ki bu çocukları kazandırsın Fenerbahçe'de hepsi yok olacaklar.
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
Canpolat Özer milli takım seçmelerinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.