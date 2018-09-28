Ankara'da yapılan Yıldızlar Taekwondo Türkiye şampiyonasında kilosunda 160 sporcu içinde Türkiye 6'ıncısı olan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Sporcu Canpolat Özer, milli takım seçmelerine girmeye hak kazandı.



Canpolat'ın, Konya'da milli takım seçmelerinde Malatya'yı temsil edecek olması nedeniyle ilgili bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Taekwondo Antrenörü Vahap Genç, günde çift antrenman yaparak şampiyonaya hazırlandıklarını söyledi. Malatya'da taekwondonun hak ettiği yerlere gelmesi adına her zaman desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür eden Genç, hedeflerinin Malatya'yı dünya başarılarına yükseltmek olduğunu söyledi. Genç, "Bu bağlamda bizlere destek olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kulüp Başkanımız Orhan Barman'a ve yıllardır emeği ile yanımızda olan spor adamı Kadir Yıldırım'a teşekkürler ediyoruz" diye konuştu.