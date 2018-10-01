Adana’da karate fırtınası
Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda organize edilen 1. İllerarası Çukurova Karate Turnavası’nda 11 ilden 557 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.
Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ana sponsorluğunda organize edilen 1. İllerarası Çukurova Karate Turnavası'nda 11 ilden 557 sporcu, dereceye girebilmek için mücadele etti.
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün faaliyet programında yer alan 1. İllerarası Çukurova Karate Turnuvası, Yüreğir Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Turnuvaya Adana'nın yanı sıra Mersin, Hatay, Gaziantep, İstanbul, Van, Kilis, Denizli, Konya, Antalya ve Kocaeli illerinden toplam 557 sporcu katıldı. Minik, Yıldız, Ümit ve Genç kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakalar kıyasıya mücadelelere sahne oldu.
Turnuvanın açılış seremonisine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Yüreğir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ekrem Ulu, Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Halil Hızlısoy ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Kadir Gül ile çok sayıda sporsever, karatecilerin heyecanını paylaştı.
Akyürek, sporun insanın hem beden hem de ruh sağlığını beslediğini vurgulayarak, "Spor ahlakı ile yetişen çocuklar hem öğrenimlerinde, hem de hayatta başarılı olurlar. İnançlı ve başarılı bir toplum istiyorsak, muasır medeniyetler seviyesine çıkacak bir millet istiyorsak önce gençlerimiz inanacaklar sonra çalışacaklar sonra kendilerini bütün kötü alışkanlıklardan koruyacaklar. Bunun yolu da spordur" ifadelerini kullandı.
Turnuvada dereceye giren sporcuların ödüllerini protokol üyeleri alkışlar eşliğinde takdim etti.
- 1.10.2018 12:14
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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