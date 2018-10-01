Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova kavga etti
Romanya 1. Ligi'nde Viitorul'un Astra'yı konuk ettiği ve 1-0 kazandığı karşılaşmaya Galatasaray ve dünya futbolunun efsanevi ismi Gheorghe Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova arasındaki kavga damgasını vurdu.
1 Ekim 2018 Pazartesi, 11:59:15
Güncelleme: 12:01:15
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Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova kavga etti
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Mücadelede uzatma dakikaları oynarken konuk ekip Astra'nın yardımcı antrenörlüğünü yapan Yeşilova, Hagi'ye "Hırsız" diye bağırdı. Olay sonrası sinirlerine hakim olamayan Rumen hocayı araya giren güvenlik görevlileri yatıştırdı.
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Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova kavga etti
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"Romanya'ya çalışmak için geliyor ve beni hırsız ilan ediyor." diyen Galatasaray ve dünya futbolunun efsanevi ismi sözlerini şöyle sürdürdü:
Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova kavga etti
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Karşılaşmanın ardından söz konusu hadise hakkında konuşan Hagi, Yeşilova'yla ilgili olarak zehir zemberek ifadeler kullandı.
Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova kavga etti
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"Hadi şimdi bunu hoşgörüyle karşılayın! Bu beyefendiyi Türkiye'ye geri gönderin. Ben çok sakindim. Ancak yaptığı hareket, herkesi provoke etti.
Hagi ile Türk teknik adam Yüksel Yeşilova kavga etti
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Hakeme gidip özür diledim. Sonra o, bana doğru geldi ancak reddettim. Maalesef çok kötü görüntüler oluştu. Şu anda Romanya'da çalıştığını ve kullandığı kelimenin alçakça olduğunu lütfen unutmayın." (CNN Türk)