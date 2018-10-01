Doğa yürüyüşleri Taraklı’da başladı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Taraklı Kayıboğazı Parkuru ile başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Taraklı Kayıboğazı Parkuru ile başladı.
Eşsiz doğal güzellikler arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 10 kilometrelik parkurda doğaseverler keyifli vakitler geçirirken; spor yaparak da sağlıklı bir günü geride bıraktı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğa Yürüyüşleri 7 Ekim Pazar günü Pamukova İnönü-Ercova'da gerçekleştirilecek yürüyüş ile devam edecektir. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler" ifadeleri kullanıldı.
- 1.10.2018 13:27
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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