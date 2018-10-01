Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, Taraklı Kayıboğazı Parkuru ile başladı.
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Doğa yürüyüşleri Taraklı’da başladı

    Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, ile başladı.

    Büyükşehir Belediyesi Sonbahar Doğa Yürüyüşleri, ile başladı.

    Eşsiz doğal güzellikler arasında yürüyüş yapmanın ayrıcalığını yaşayan doğaseverler, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 10 kilometrelik parkurda doğaseverler keyifli vakitler geçirirken; spor yaparak da sağlıklı bir günü geride bıraktı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Doğa Yürüyüşleri 7 Ekim Pazar günü Pamukova İnönü-Ercova'da gerçekleştirilecek yürüyüş ile devam edecektir. Doğaseverler hafta içerisinde kurumsal internet sayfası (www.sakarya.bel.tr) üzerinden yürüyüşlere kayıt yaptırabilirler" ifadeleri kullanıldı.

    1. 1.10.2018 13:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Doğa yürüyüşleri Taraklı’da başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN