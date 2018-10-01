Okçulukta henüz 19 yaşında elde ettiği Uluslararası başarılarla İzmir ve tüm Türkiye'nin gururu olan Yasemin Ecem Anagöz, Dünya Kupası Finalleri'ni çifte madalyayla kapattı.
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    02 Ekim 2018, Salı
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    İzmirli 'den 2 gümüşle final

    İzmirli Yasemin Ecem'den 2 gümüşle final

    Okçulukta elde ettiği Uluslararası başarılarla ve tüm 'nin gururu olan Anagöz, Finalleri'ni çifte madalyayla kapattı.

    Okçulukta henüz 19 yaşında elde ettiği Uluslararası başarılarla ve tüm 'nin gururu olan Anagöz, Finalleri'ni çifte madalyayla kapattı.

    'da hafta sonunda gerçekleştirilen 2018 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası Finalleri'nde 'la birlikte klasik yay karışık takım kategorisinde alan Yasemin Ecem, klasik yay teklerde de büyük başarı elde etti. Çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu Güney Koreli Chang Hye-Jin'i 6-4, yarı finalde Hindistanlı Deepika Kumari'yi 7-3 yenerek finalist olan İzmirli genç sporcu, Güney Koreli Lee Eun Gyeong'la çıktığı finali 6-4 kaybederek gümüş madalyayı boynuna taktı. Samsun'daki finallere Şanghay, , ve 'de yapılan yarışmaların en iyileri olan her kategoride 8 ve toplamda 32 sporcu katıldı.

    Genç yaşında 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmayı başaran Yasemin Ecem, bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda da 2 altın madalya kazanıp Mete Gazoz'la birlikte karışık çiftlerde dünya rekoru kırmıştı.

    1. 1.10.2018 13:43
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