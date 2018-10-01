Minik şampiyonlardan Kaymakam Çetin'e ziyaret
İzmir'in Foça ilçesinde, eylül ayında gerçekleştirilen uluslararası ve iller arası karate turnuvalarında başarı gösteren minikler, Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret etti
İzmir'in Foça ilçesinde, eylül ayında gerçekleştirilen uluslararası ve iller arası karate turnuvalarında başarı gösteren minikler, Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret etti.
Foça ilçesinde, turnuvalara katılan minikler, eylül ayı içerisinde katıldıkları müsabakalarda 14 madalya ve iki kupa kazanarak ilçeye döndü. Minikler, ayağının tozuyla da Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret etti. Sporcu konuklarını kaymakamlık toplantı salonunda kabul eden Çetin, miniklerin başarılarına tanık olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.
Ziyarete ayrıca Foça İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özcan Keskin, minik sporcuların Cimnastik Antrenörü Barış Tohumcu, Karate Antrenörü Kudret Yüksel, milli eğitim personelleri ve sporcuların aileleri katıldı.
- 1.10.2018 13:50
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş gitti, Mustafa Denizli geldi
Toplam 12
Yorum
Miyane Bu adamcağızı geçen sene de gönderdiler, sonra geri getirdiler. Kasımpaşa şampiyonluğa mı oynuyor, liderliği kaybedince adamı gönderdiniz.
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Tarihi rezalet!
Toplam 9
Yorum
AHH AHHH AYKUT HOCANIN AHI VAR... BÜYÜK TERBİYESİZLİK YAPTINIZ. FENERBAHÇENİN EN BÜYÜK DÜŞMANI KENDİ TARAFTARIDIR. FB TARAFTARI FUTBOLDAN ANLAMIYOR.
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 39
Yorum
BETER OLUN FB NİN EN BÜYÜK DÜŞMANI TARAFTARIDIR. ÖNCE AYKUT HOCAYI GÖNDERTTİLER. SONRA VOLKANI YEDİLER. FB TARAFTARINA MÜSTEHAK DAHA DA BETER OLSUNLAR.
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