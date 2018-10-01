İzmir'in Foça ilçesinde, eylül ayında gerçekleştirilen uluslararası ve iller arası karate turnuvalarında başarı gösteren minikler, Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret etti
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Minik şampiyonlardan Kaymakam Çetin'e ziyaret

    Minik şampiyonlardan Kaymakam Çetin'e ziyaret

    'in Foça ilçesinde, eylül ayında gerçekleştirilen uluslararası ve iller arası karate turnuvalarında başarı gösteren minikler, Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret etti

    'in Foça ilçesinde, eylül ayında gerçekleştirilen uluslararası ve iller arası karate turnuvalarında başarı gösteren minikler, Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret etti.

    Foça ilçesinde, turnuvalara katılan minikler, eylül ayı içerisinde katıldıkları müsabakalarda 14 madalya ve iki kupa kazanarak ilçeye döndü. Minikler, ayağının tozuyla da Foça Kaymakamı Ali Çetin'i ziyaret etti. Sporcu konuklarını kaymakamlık toplantı salonunda kabul eden Çetin, miniklerin başarılarına tanık olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

    Ziyarete ayrıca Foça İlçe Şube Müdürü Özcan Keskin, minik sporcuların Cimnastik Antrenörü Barış Tohumcu, Karate Antrenörü Kudret Yüksel, milli eğitim personelleri ve sporcuların aileleri katıldı.

    1. 1.10.2018 13:50
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